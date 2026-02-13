«يونايتد تيرا» تُدرج سندات بـ 150 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة ناسداك دبي بالإدراج الثانوي لسندات بقيمة 150 مليون دولار أميركي، صادرة عن شركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز بي إل سي» United Terra Enterprises PLC، وهي شركة طاقة تمتلك محفظة متنوعة من مشروعات الطاقة التقليدية والمتجددة، في أول إدراج للشركة في البورصة.

وتُستحق سندات الدين غير المضمونة من فئة الديون ذات الأولوية، في 10 سبتمبر 2030، بمعدل فائدة سنوي قدره 11.5% تُدفع على أساس نصف سنوي، وقد تم إدراج السندات وقبولها للتداول في «ناسداك دبي»، مع تسويتها عبر أنظمة الإيداع والتسوية الدولية.

واحتفالاً بعملية الإدراج، قرع الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد تيرا إنتربرايسز»، بيتر كريمبن، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، بحضور الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي.

وقال كريمبن: «يُعدّ إدراج السندات في (ناسداك دبي) إنجازاً مهماً للشركة، وباعتباره إدراجاً ثانوياً إلى جانب إدراجها في فرانكفورت، فإنه يُعزّز حضور (يونايتد تيرا) وإصداراتها عبر اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، ويُسهم في تعزيز حضورنا في الأسواق الدولية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي: «يعكس الإدراج الأول لشركة (يونايتد تيرا) الطلب المستمر من جهات الإصدار الدولية، على أسواق رأس المال لأدوات الدين في (ناسداك دبي).

وتواصل منصتنا دعم مجموعة متنوعة من أدوات الدخل الثابت، بما يوفّر لجهات الإصدار وصولاً فعالاً إلى قاعدة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، مدعومة بإطار تنظيمي قوي ومعايير تسوية دولية».

ومع هذا الإدراج، تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين المدرجة في «ناسداك دبي»، حتى تاريخه، 146.9 مليار دولار أميركي، ما يعكس النمو المستمر لـ«ناسداك دبي» مركزاً دولياً رائد لإدراج أدوات الدخل الثابت.