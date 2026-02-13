80.4 مليار درهم المبيعات العقارية لـ «إعمار» في 2025

أعلنت شركة إعمار العقارية، أمس، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال السنة المالية 2025، مدفوعةً بالطلب المستمر عبر قطاعات أعمالها الرئيسة، حيث حققت الشركة أعلى مبيعات عقارية لها على الإطلاق بقيمة 80.4 مليار درهم في عام 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنةً بعام 2024.

كما حققت «إعمار» أعلى إيرادات سنوية لها على الإطلاق بقيمة 49.6 مليار درهم، بزيادة سنوية نسبتها 40%، مدفوعة بالأداء القوي لعملياتها المحلية، وفقاً لبيان صدر أمس.

وسجّلت الشركة أعلى أرباح لها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، وأعلى صافي أرباح قبل احتساب الضرائب، حيث بلغت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، 25.6 مليار درهم، بنمو نسبته 33% على أساس سنوي، مدعومةً بتحسن الكفاءة التشغيلية وهوامش ربحية صحية عبر جميع قطاعات الأعمال.

كما بلغ صافي الأرباح، قبل احتساب الضرائب، 25.7 مليار درهم، محققاً نمواً بنسبة 36% مقارنة بعام 2024.

واستناداً إلى سياسة توزيع الأرباح، التي أُعلنت في ديسمبر 2024، أوصى مجلس الإدارة بالإبقاء على توزيعات الأرباح عند نسبة 100% من رأس المال لعام 2025.

وبلغ إجمالي الإيرادات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز 155 مليار درهم، حتى 31 ديسمبر 2025، بزيادة سنوية قدرها 39%.

وقال مؤسّس «إعمار»، محمد العبار: «تحققت نتائجنا لعام 2025 ضمن بيئة أعمال تشجع الطموح وتقدّر الرؤية طويلة الأمد، فقد أرست حكومة دولة الإمارات ومدينة دبي إطاراً مرتكزاً على الاستقرار، والوضوح التنظيمي، والانفتاح على الاستثمار العالمي، ما مكّن شركات مثل (إعمار) من التخطيط بثقة، والتوسع بمسؤولية، والتركيز على التنفيذ، وشكّل هذا الإطار ركيزة أساسية لتعزيز قدرتنا على النمو والابتكار، وتحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا معاً».

إلى ذلك، واصلت محفظة «إعمار» في قطاعات مراكز التسوق والتجزئة والتأجير التجاري أداءها المستقر خلال عام 2025، مسجلةً إيرادات بلغت 6.3 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنةً بعام 2024، وبلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 5.5 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 17%، فيما بلغ متوسط الإشغال عبر محفظة المراكز التجارية 98%.

وبلغت إيرادات قطاعات الضيافة والتسلية والترفيه 4.2 مليارات درهم، بارتفاع نسبته 12% مقارنةً بعام 2024، وحافظت فنادق «إعمار» في دولة الإمارات على متوسط إشغال بلغ 82%، فيما أدى توسّع المحفظة إلى إضافة ثلاثة فنادق جديدة تضم أكثر من 750 غرفة.

وواصلت محفظة «إعمار» من الأعمال التي تولّد إيرادات مستمرة، والتي تشمل مراكز التسوق، والضيافة، والتسلية، والترفيه، والتأجير التجاري، تحقيق أداء قوي خلال عام 2025، حيث بلغت الإيرادات المستمرة 10.5 مليارات درهم، بنمو سنوي قدره 13%، فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 8.1 مليارات درهم، بزيادة نسبتها 12%، وأسهم هذا القطاع بنحو 32% من إجمالي أرباح «إعمار» قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك خلال العام.

27.5 مليار درهم إيرادات «إعمار للتطوير»

سجلت «شركة إعمار للتطوير»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، نتائج قوية في عام 2025، مدفوعةً بمبيعات عقارية قوية بلغت 71.1 مليار درهم، بنمو نسبته 9% مقارنة بعام 2024، وارتفعت إيرادات الشركة إلى 27.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 44% على أساس سنوي، فيما بلغ صافي الأرباح، قبل احتساب الضرائب، 15.5 مليار درهم، بنمو 52% مقارنةً بعام 2024.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح بنسبة 100% من رأس المال، بقيمة أربعة مليارات درهم، وهي الأعلى في تاريخ الشركة، بزيادة نسبتها 47% مقارنةً بعام 2024، رهناً بموافقة المساهمين في الاجتماع السنوي المقبل لجمعيتها العمومية. وأسهمت المبيعات القياسية المحققة خلال عام 2025 في رفع الإيرادات المتراكمة من المشروعات قيد الإنجاز إلى 125.2 مليار درهم، حتى 31 ديسمبر 2025، بزيادة نسبتها 38% مقارنةً بعام 2024.

