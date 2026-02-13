5.3 مليارات درهم صافي أرباح «أدنوك للحفر» السنوية

أعلنت شركة «أدنوك للحفر»، أمس، نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 18 مليار درهم، بزيادة قدرها 22% على أساس سنوي، فيما بلغت الأرباح، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 8.1 مليارات درهم، بزيادة قدرها 9% على أساس سنوي، بينما بلغ صافي الربح 5.3 مليارات درهم، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، ووصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2025 إلى مليار دولار، وأفادت الشركة، في بيان، بأن هذا الزخم انعكس على نتائج السنة المالية لعام 2025، التي سجلت مستويات قياسية من الربحية والتدفقات النقدية، بفضل استمرار معدلات التشغيل العالية للحفارات، والعقود المرنة طويلة الأمد، وتسريع اعتماد التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر الأسطول.

وفي إطار استراتيجيتها الهادفة إلى خلق وتعزيز القيمة لمساهميها، تمكنت الشركة من تحقيق عوائد مجزية للمساهمين، من خلال النمو القوي في أدائها المالي المتمثّل في تحقيق عائدات رائدة على مستوى القطاع على حقوق الملكية، وتوليد تدفقات نقدية حرة مستقرة، إلى جانب إيرادات العقود طويلة الأجل، وذلك بالتزامن مع الاستمرار في دعم خطط «أدنوك» لزيادة الإنتاج، من خلال تسريع إكمال الآبار، وخفض كُلفة البئر الواحدة، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للحفر»، عبدالله عطية المصعبي، إن «عام 2025 شهد بداية مرحلة جديدة في (أدنوك للحفر)، حيث حققت فيه أفضل نتائجها، بفضل جهود كوادرها وانضباطهم والتزامهم الصارم بأعلى معايير السلامة»، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات أرباح عن الربع الرابع للعام 2025 بقيمة 250 مليون دولار (نحو 917.5 مليون درهم)، ما يعادل نحو 5.7 فلوس للسهم الواحد، يُتوقع أن تُوزع خلال النصف الثاني من أبريل عام 2026، ومع احتساب الدفعات السابقة، يرتفع إجمالي توزيعات أرباح السنة المالية 2025 إلى مليار دولار (نحو 3.67 مليارات درهم).