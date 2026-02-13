54.8 مليار درهم إيرادات «طاقة» خلال 2025

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، أمس، نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث سجلت إيرادات بلغت 54.8 مليار درهم، بشكل يتوافق إلى حد كبير مع عام 2024، فيما أظهرت أعمالها في قطاع المرافق مرونتها، وبلغت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 20.7 مليار درهم، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحقيق معدلات ربحية متواصلة.

وانخفضت الأرباح، قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، بشكل طفيف من 21 مليار درهم في 2024، بينما ارتفع الدخل الصافي بمعدل 5.6% على أساس سنوي ليصل إلى 7.5 مليارات درهم.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح ثابتة بقيمة 1.5 فلس للسهم، وذلك عن الربع السنوي الرابع من عام 2025 وفقاً لسياسة توزيع الأرباح، وأرباحٍ متغيّرة بقيمة 0.7 فلس للسهم الواحد عن عام 2025، ليصل إجمالي الأرباح السنوية الموزعة في العام إلى 4.45 فلوس للسهم مقارنةً بـ4.25 فلوس للسهم في عام 2024.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، محمد حسن السويدي: «تواصل (طاقة) تحقيق قيمة مستدامة للمساهمين، وتعزيز دورها شريكاً موثوقاً على المدى الطويل هنا في أبوظبي وعلى الصعيد الدولي، وبالنظر إلى المستقبل سيظل تركيزنا منصباً على دعم أمن الطاقة والمياه، وتعزيز الشبكات، التي ستمكِّن توريد إمدادات موثوقة لأجيال قادمة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة العضو المنتدب في «طاقة»، جاسم حسين ثابت، إن الشركة تحظى بموقع يُمكنها من تولي دور رئيس في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ودعم النمو في القطاعات التي تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستمرار في توفير حلول موثوقة ومستدامة على نطاق واسع.