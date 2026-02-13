«الصكوك الوطنية» تُعرّف المتعاملين بالادخار عبر «شات جي بي تي»

أعلنت «شركة الصكوك الوطنية» عن إطلاق دليل رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي على منصة «شات جي بي تي» ChatGPT، لمساعدة المتعاملين في التعرف إلى خيارات الادخار والاستثمار التي توفرها.

ويوفر الدليل الرقمي للمستخدمين منصة تفاعلية غنية بالمعلومات لاستيعاب المفاهيم المالية الأساسية، واستكشاف خيارات الادخار والاستثمار التي تقدمها الصكوك الوطنية، والإطلاع على المعلومات التي يحتاجون إليها لفهم خطط الادخار المتاحة بشكل أفضل. كما تقدّم «الصكوك الوطنية» من خلاله وسيلةً جديدة تربط المستخدمين بالقنوات الرسمية للشركة لطرح أي استفسارات إضافية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، محمد قاسم العلي: «بات استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم تجارب المتعاملين جزءاً لا يتجزأ من هوية (الصكوك الوطنية)، حيث تشكّل هذه التكنولوجيا أداة عملية لتبسيط التفاعلات اليومية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات»، وتابع العلي: «يُشكّل دليلنا الرقمي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي خطوة أولى في مسار التفاعل الرقمي الذي تسعى (الصكوك الوطنية) لتكريسه على نطاق أوسع في نموذج عملها، كما يعكس تركيزنا الاستراتيجي على الشفافية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات، ونسعى من خلال هذا الدليل إلى جعل تجربة الادخار أكثر وضوحاً وسهولةً للجميع».