2025 يسجل حضوراً لافتاً للوسطاء العقاريين المواطنين في دبي

سجّل الوسطاء العقاريون المواطنون حضوراً لافتاً خلال عام 2025، بعد نجاحهم في تنفيذ صفقات في سوق العقارات المزدهرة بالإمارة، وذلك وفقاً لمعايير دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأظهر رصد لـ«الإمارات اليوم» أن 670 مواطناً من خريجي «برنامج دبي للوسيط العقاري»، ويعملون في ثلاث شركات وساطة فقط، نفذوا خلال العام الماضي صفقات بقيمة إجمالية بلغت نحو 907.44 ملايين درهم.

من جانبهم، قال وسطاء عقاريون إن هذا الأداء المتقدم يعكس تنامي دور الكفاءات الوطنية في قيادة النشاط العقاري، وترسيخ معايير الاحترافية والالتزام في القطاع، كما يبرز قدرة الوسطاء المواطنين على المنافسة بقوة في سوق تتسم بالديناميكية والتنوّع.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم» أن الوسطاء المواطنين حققوا معدلات مرتفعة في حجم المعاملات وقيمتها خلال العام الماضي، إلى جانب الالتزام بالأنظمة العقارية، وتعزيز سعادة المتعاملين، لافتين إلى أن دعم المواطنين في القطاع العقاري ينسجم مع توجهات دبي الرامية إلى زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

تصنيف 5 نجوم

وحصل رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة، على تصنيف فئة «5 نجوم» مسجلاً 90 نقطة، ليعد بذلك الوسيط المواطن الوحيد الحاصل على هذا التصنيف وفق معايير دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتُعد «أون بلان» العقارية، الحاصلة على التصنيف الذهبي لعام 2025، من كبرى الشركات الداعمة لتدريب وتأهيل المواطنين في المجال العقاري، إذ تضم نحو 300 مواطن.

وأكد الدولة لـ«الإمارات اليوم» أن هذا الأداء يعكس تنامي دور الكفاءات الوطنية في قيادة النشاط العقاري، مشيراً إلى أن خريجي «برنامج دبي للوسيط العقاري» المنضمين إلى فريق الشركة نفذوا أكثر من 70 صفقة خلال عام 2025 بقيمة جاوزت 200 مليون درهم.

تصنيف 4 نجوم

بدوره، حصل المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «إيه كيه إن» للعقارات، عبدالله كاظم النعيمي، على تصنيف فئة «4 نجوم»، للعام الرابع في مسيرته العقارية، وإجمالي 88.5 نقطة. وتضم «إيه كيه إن» للعقارات 62 مواطناً، فيما تجاوزت مبايعات خريجي «برنامج دبي للوسيط العقاري»، المنضمين لفريق الشركة 100 مليون درهم في عام 2025 عبر 77 صفقة.

وأكد النعيمي حرص شركته على تدريب وتأهيل الوسطاء المواطنين، لافتاً إلى أن تمكين الكفاءات الوطنية يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطط الشركة التوسعية.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الوسطاء المواطنين حققوا معدلات مرتفعة في حجم المعاملات وقيمتها خلال العام الماضي، إلى جانب الالتزام بالأنظمة العقارية، وتعزيز سعادة المتعاملين.

في السياق نفسه، حصل كل من أحمد تركي المنصوري، من «شركة بي إس آي للعقارات»، والرئيس التنفيذي لشركة «الزاجل» للعقارات، عبدالله محمد البناء، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الليوان الملكي» للوساطة العقارية، مريم حسن العليلي، على تصنيف فئة «4 نجوم» بإجمالي 88 نقطة لكل منهم.

كما حصل كل من محمد الماس الفلاحي من «شركة الليوان الملكي للوساطة العقارية» على تصنيف فئة «4 نجوم» بـ87.73 نقطة، ومحمد طالب أحمد العبار الفلاسي من «شركة محمد العبار للوساطة العقارية»، ومحمد علي رضا موسى من «شركة دبي ديونز العقارية» على 86 نقطة لكل منهما، ثم محمد خميس سعيد مبارك العتيبة من «شركة أون بلان العقارية» على 85 نقطة.

تصدّر القائمة

أمّا بالنسبة للوسطاء العقاريين من غير المواطنين، فقد تصدّر الرئيس التنفيذي لـ«هاربور العقارية»، الدكتور مهند الوادية، قائمة الوسطاء العقاريين في دبي بتصنيف فئة «5 نجوم».

وتضم «هاربور العقارية» 308 إماراتيين من خريجي «برنامج دبي للوسيط العقاري»، كما نفذت الشركة صفقات خلال 2025 بقيمة بلغت 607.44 ملايين درهم عبر 522 صفقة.

وأكد الوادية لـ«الإمارات اليوم» أن الشركة توفر برامج تدريبية متخصصة ودورات مهنية معتمدة لرفع مستوى الاحترافية، وتعزيز ثقة المتعاملين.

وأضاف أن دعم المواطنين في القطاع العقاري ينسجم مع توجهات الإمارة الرامية إلى زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأشار الوادية إلى أن إطلاق «حاضنة الشركات الإماراتية»، كمرحلة جديدة لدعم وتأهيل الكوادر الوطنية، يأتي في إطار الاستثمار المستدام في العنصر البشري المواطن.

وأكد أن الاستثمار في الكوادر الوطنية لا يقتصر على توفير فرص العمل فحسب، بل يمتد إلى صقل المهارات، وتعزيز المعرفة بالقوانين والأنظمة العقارية، وأفضل الممارسات العالمية في مجال الوساطة.

2028 وسيطاً عقارياً مواطناً

بلغ عدد الوسطاء العقاريين المواطنين، في نهاية عام 2025، نحو 2028 وسيطاً، بينهم 426 مواطنة، في وقت تستهدف الدائرة رفع العدد إلى 3000 وسيط عقاري بنهاية العام الجاري 2026، مع زيادة نسبة الوسطاء الإماراتيين إلى 10% من إجمالي الوسطاء العاملين في السوق العقارية.