«غرفة دبي» تدعم توسّع أعمال «تمور البركة» في إندونيسيا

دعمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع أعمال شركة تمور البركة، المتخصصة في تصنيع منتجات التمور ومقرها دبي، في السوق الإندونيسية، وساعدتها في التوسّع بشكل أكبر والتعرف إلى متعاملين جدد، وتوقيع اتفاقية مع شركة «بي تي سافاني إندو ماكمور» المتخصصة في صناعة المشروبات في إندونيسيا.

ويعزّز هذا التعاون من مكانة «تمور البركة» ضمن أبرز المصدرين لدبس التمر إلى السوق الإندونيسية، حيث تمتلك الشركة حصة سوقية كبيرة، فيما تُعد إندونيسيا خامس أكبر سوق تصدير لها عالمياً.

وبموجب الاتفاقية، ستستخدم شركة «بي تي سافاني إندو ماكمور» دبس التمر الفاخر من «تمور البركة» ضمن علامتها التجارية (7Dates)، مستهدفة سوق المشروبات الحلال سريعة النمو في إندونيسيا، ويعتبر ذلك خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو التي تنتهجها شركة تمور البركة في منطقة جنوب شرق آسيا، وتُمهّد الطريق لأنشطة تصدير متكررة وطويلة الأمد في سوق ذات إمكانات كبيرة.

ولعب مكتب غرفة دبي العالمية في إندونيسيا دوراً محورياً في دعم توسّع الشركة بالسوق الإندونيسية، ومساعدتها على إبرام الاتفاقية، حيث ربط الجانبين وقدّم الدعم اللازم خلال مراحل مختلفة، ما أسفر عن توقيع عقد توريد تجاري يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لصناعة المنتجات الغذائية عالية الجودة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، سالم الشامسي: «نحرص على تسهيل التعاون بين الشركات العاملة في دبي ونظيراتها حول العالم بما يحفّز نمو الأعمال، ويدعم قدرة الشركات المحلية على التوسّع في الأسواق العالمية، ويعزّز القدرات التنافسية للقطاع الخاص في دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة تمور البركة، يوسف سليم: «لطالما كانت إندونيسيا حجر أساس في استراتيجيتنا العالمية، ونفتخر بكوننا المورد الرائد لمكونات التمور في هذه السوق».

وأضاف: «بدعم من غرفة تجارة دبي، يسعدنا أن نرى منتج دبس التمر عالي الجودة الذي ننتجه في دبي يُستخدم في علامة (7Dates) للمشروبات، ما يعزّز حضور المنتجات الإماراتية في الحياة اليومية للمستهلك الإندونيسي».