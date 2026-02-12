أمريكانا توقع ترخيصاً حصرياً لـ75 عاماً لعلامة ملك الطاووق.. وتستحوذ على امتيازاتها بالإمارات والسعودية

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتداول السعودية، انضمام علامة «ملك الطاووق MAT» إلى محفظتها، وذلك عبر صفقتين استراتيجيتين ومتكاملتين تهدفان إلى توسيع حضور الشركة في قطاع المطاعم السريعة بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أنها أبرمت اتفاقية ترخيص حصرية طويلة الأجل لمدة 75 عاماً، تمنحها حقوق تطوير وتشغيل علامة «ملك الطاووق». وتشمل الاتفاقية 13 سوقاً تمتد عبر دول مجلس التعاون الخليجي وبلاد الشام وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى.

وبالتوازي مع ذلك، وقّعت أمريكانا للمطاعم اتفاقية لشراء الأسهم، تستحوذ بموجبها على 100% من حصص الامتياز الحالية لعلامة «ملك الطاووق» في كل من الإمارات والسعودية، والتي تضم حالياً سبعة مطاعم في الإمارات وثلاثة مطاعم في السعودية.

وبحسب البيان، تبلغ قيمة صفقة الاستحواذ على امتيازات «ملك الطاووق» الحالية نحو 20.8 مليون دولاراً، بما يعادل مضاعف ربحية قدره 12 مرة، على أن يتم تمويل الصفقة بالكامل من السيولة النقدية الداخلية للشركة.

وأضافت الشركة أن الامتيازات الحالية تحقق إيرادات سنوية تقارب 21.1 مليون دولاراً، مع صافي ربح يُقدّر بنحو 1.7 مليون دولاراً.

ومن المتوقع إتمام صفقة الاستحواذ بحلول نهاية شهر فبراير الجاري، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق والحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

وتُعد «ملك الطاووق» علامة لبنانية عائلية تأسست في بيروت عام 1996، وتضم أكثر من 45 مطعماً في لبنان و19 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب افتتاح مطاعم لها في كل من فرنسا وكندا.