«جسباي» تفتتح مقراً إقليمياً في مركز دبي المالي العالمي

أعلنت شركة «جسباي»، الرائدة عالمياً في حلول بنية الدفع للمؤسسات والبنوك، عن توسيع عملياتها لتشمل الشرق الأوسط من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي. وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي لشركة «جسباي»، مع تعزيز تركيزها على خدمة التجار المؤسسيين والبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة. وسيدعم مقرها في مركز دبي المالي العالمي تعزيز التواصل مع الشركاء الحاليين، وخاصة مع استمرار نمو الطلب على حلول الدفع المؤسسية.

وبالتوازي مع تسارع أنشطة التجارة الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي، تواجه الشركات سريعة النمو في عدد من القطاعات، مثل الطيران والضيافة والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، تحديات متزايدة نتيجة لتعدد العملات الإقليمية وتغير اللوائح التنظيمية وتنوع طرق الدفع المحلية.

وحرصاً منها على تسهيل هذه العمليات، توفر منصة «جسباي» لإدارة المدفوعات بنية موحدة وموثوقة تساعد المؤسسات على تحسين معدلات الموافقات وخفض التكاليف، إلى جانب تبسيط الامتثال، وتوسيع نطاق عملياتها بسلاسة داخل أسواق دول الخليج والعالم، مع اكتساب قدر أعلى من الموثوقية على مستوى المؤسسات.

وتخطط «جسباي» للاستفادة من هذه المزايا، والعمل عن كثب مع البنوك والمكتسبين من البنوك أو المؤسسات التي تتعامل مع التجار لقبول المدفوعات عبر بطاقات الائتمان أو الخصم، يضاف إلى ذلك الشبكات وشركاء المنظومة على مستوى المنطقة، من أجل تقديم حلول دفع قابلة للتوسع وتتمتع بالموثوقية، وتكون مصممة خصيصاً للشركات التي تعمل في الأسواق العالمية.

وقال الشريك المؤسس ومدير العمليات في «جسباي» شيتال لالواني: لقد عملت «جسباي» على تطوير بنية أساسية للدفع لدعم التجارة المؤسسية عالية الأهمية على نطاق عالمي لأكثر من عقد من الزمن. إننا نعمل بدرجة عالية من الحماسة لنقل هذه الخبرات إلى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع التجار والبنوك والشبكات والمنظومة الأوسع بأكملها، لبناء بنية تحتية للدفع آمنة وقابلة للتوسع، وتكون قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي سلمان جعفري: يسعدنا انضمام «جسباي» إلى أهم منظومة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية. ومن خلال وجودها في المركز، ستسهم «جسباي» في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي، ودعم دور مركز دبي المالي العالمي كمحفز للابتكار المالي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية.

وتعليقاً على التركيز الإقليمي لـ«جسباي»، قال رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ ناكول كوثاري: من خلال تأسيس حضورنا في الشرق الأوسط عبر مركز دبي المالي العالمي، نواصل مهمتنا في بناء حلول دفع مبتكرة تعتمد على فهم عميق للأسواق المحلية. وبما أن المنطقة تحمل إمكانات هائلة، فإننا نستثمر في شراكات طويلة الأمد مع الشركات والبنوك لمساعدتها على بناء بنية دفع جاهزة للمستقبل وقابلة للتوسع عبر الأسواق.