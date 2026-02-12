مصرف الإمارات المركزي يوافق على إطلاق العملة الرقمية المستقرة "DDSC" المدعومة بالدرهم

أعلنت الشركة العالمية القابضة، و"سيريوس انترناشيونال هولدينج"، وبنك أبوظبي الأول، عن حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي "DDSC" على موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ما يسمح بإطلاقها رسمياً، في خطوة تشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في الدولة.

وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوّرت من قبل المؤسسة التي يقع مقرّها في أبوظبي.

وتستند "DDSC" إلى مبادرة العملة الرقمية المستقرة التي أُعلن عنها لأول مرة في أبريل 2025 من قبل الشركة العالمية القابضة وبنك أبوظبي الأول، لتدخل اليوم مرحلتها التشغيلية، مع انضمام "سيريوس انترناشيونال هولدينج"، الذراع التكنولوجية التابعة للشركة العالمية القابضة، إلى المشروع لدعم عمليات النشر والتكامل، وتعزيز تبنّي العملة على المستوى المؤسسي.

وقد صُمّمت هذه العملة لتكون أداة مالية رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية، ومخصّصة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، ما يتيح دعم تطبيقات عالية القيمة ضمن إطار تنظيمي موثوق، تشمل المدفوعات والتحصيل، والتسويات ذات القيمة العالية، وعمليات إدارة الخزينة، والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى الخدمات المالية القابلة للبرمجة للجهات الخاضعة للتنظيم.

ومن المتوقع إتاحة هذه العملة لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر عدد من المنصات المعتمدة، بما يدعم الاستخدامات المؤسسية واستخدامات الشركات، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة التشغيلية.

وستعمل العملة على شبكة البلوك تشين الخاصة بمؤسسة "إيه دي آي"، التي جرى تطويرها خصيصاً لتلبية متطلبات الحوكمة، وقابلية التوسع، والأداء المؤسسي. وتهدف الشبكة إلى ربط النظم المالية التقليدية بمنظومات الأصول الرقمية القائمة على تقنية البلوك تشين، ما يتيح للجهات الخاضعة للتنظيم المشاركة في الاقتصاد الرقمي بدون المساس بالإشراف أو الأمان أو الامتثال.

ويعزّز إطلاق "DDSC" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة مشهد التمويل الرقمي المنظَّم، ويعكس النضج المتزايد للعملات الرقمية المستقرة بوصفها مكوناً أساسياً من مكونات البنية التحتية المالية الحديثة.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة بصر شعيب: تشكّل العملة الرقمية المستقرة "DDSC" محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المالي في دولة الإمارات ومع موافقة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وانتقالنا إلى مرحلة التشغيل الفعلي، نعمل على توفير بنية تحتية موثوقة بمعايير مؤسسية، تعزّز المرونة، وتسرّع الابتكار، وتوسّع آفاق المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم وبصفتها عملة رقمية مستقرة قابلة للبرمجة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، صُمّمت هذه العملة لتحديث عمليات الدفع والتسوية وإدارة الخزينة، مع تمكين نقل القيمة بشكل آمن وآلي، بما يشمل مستقبلاً التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M)، والتجارة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تطور الاقتصاد المستقل.

من جانبها، قالت رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول فتون حمدان المزروعي: يؤكد هذا الإنجاز أن العملات الرقمية المستقرة يمكن دمجها بشكل مسؤول ضمن النظام المالي عندما تُصمَّم بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الصارمة والمعايير المتقدمة لإدارة المخاطر وبصفتنا البنك العالمي لدولة الإمارات، يتيح بنك أبوظبي الأول عملة DDSC لدمج الإشراف التنظيمي بسلاسة مع بنية البلوك تشين التحتية، بما يوفر حلولاً آمنة وقابلة للتوسع، تدعم عملاء المؤسسات والجهات الحكومية في ظل تطور الاقتصاد الرقمي في الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيريوس انترناشيونال هولدينج" أجاي هانس راج باتيا: مع دخول "DDSC" حيّز التشغيل، ننتقل إلى مرحلة جديدة من التمويل الرقمي المنظَّم وتفخر سيريوس بدعم هذه المبادرة الوطنية من خلال تسريع وتيرة التبنّي وإتاحة تطبيقات مؤسسية عملية على أرض الواقع، مستندة إلى بنية البلوك تشين السيادية التي طورتها مؤسسة إيه دي آي، والمدعومة بالقيادة التنظيمية الواضحة لدولة الإمارات.

ومع الحصول على الموافقة الرسمية لإطلاق العملة الجديدة، فإنها تدخل مرحلتها التشغيلية، مجسّدةً خطوة جوهرية نحو مواءمة التمويل المؤسسي مع الاقتصاد الرقمي المتطور القائم على الأصول الرقمية.