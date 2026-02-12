«تعاونية الاتحاد» تخفض أسعار 3000 سلعة في رمضان

أعلنت «تعاونية الاتحاد» تخفيضيات تشمل 3000 سلعة، بنِسَب تصل إلى 60%، ضمن مبادراتها لشهر رمضان المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للتعاونية، محمد الهاشمي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، إن «حملات التخفيضات الخاصة برمضان ستشمل سلعاً غذائية أساسية مثل: الأرز، والزيوت، والطحين، والسكر، والدواجن، والبيض، والتمور، والمنتجات الطازجة والمجمدة، إضافة إلى سلع استهلاكية مختلفة»، لافتاً إلى أن «العروض التي سيتم إطلاقها بمناسبة اقتراب شهر رمضان ستركز على توفير مستلزمات رمضان بأسعار تنافسية في جميع فروع التعاونية، وعبر متجرها الإلكتروني، وتطبيقها الذكي».

وأضاف: «ستثبت (التعاونية) أسعار نحو 160 سلعة استهلاكية أساسية، لضمان استقرار الأسعار طوال شهر الصوم»، مشيراً إلى أن الحملات الرمضانية تأتي ضمن مبادرة «عام الأسرة».

وأفاد الهاشمي بأن التعاونية أطلقت حملة رمضانية خاصة تحت عنوان «مزيد من بركات رمضان على مائدتكم»، تستمر حتى 23 مارس المقبل، موضحاً أن «آلية المشاركة بالحملة تتم من خلال التسوق بقيمة 150 درهماً من الفروع أو المتجر الإلكتروني، ومسح حساب (تميز) عبر تطبيق التعاونية، ليتم إدخال المتعامل تلقائياً في السحوبات الأسبوعية والشهرية، التي تشمل سحباً أسبوعياً لـ10 فائزين، يحصل كل منهم على 1000 درهم في المحفظة الرقمية، وسحب شهري لفائزين اثنين بسيارتين».

وأكد أن «للتعاونية دوراً في دعم الأمن الغذائي والمنتج المحلي، من خلال التعاون مع أكثر من 33 مزرعة محلية، تشمل مزارع تقليدية وعضوية ومائية، إلى جانب شبكة توريد عالمية لتوفير الخضراوات والفواكه الطازجة طوال شهر رمضان»، مؤكداً أنه «يتم العمل حالياً على تعزيز مخزون المنتجات في جميع فروع التعاونية».

وأكد الهاشمي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المؤتمر، أن «التعاونية تعتزم الاستمرار في مبادرة تثبيت أسعار السلع حتى نهاية العام الجاري»، وكشف أن للتعاونية خططاً للتوسع في مناطق مختلفة في دبي خلال الفترات المقبلة، لافتاً إلى أن «التعاونية» عملت على توسيع منفذين تابعين لها في دبي أخيراً.