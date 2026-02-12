البنوك تقدم قروضاً استهلاكية بـ 81.7 مليار درهم خلال 2025

كشفت بيانات النشرة الإحصائية عن شهر ديسمبر 2025، التي أصدرها المصرف المركزي، أمس، تقديم البنوك العاملة في الدولة خلال عام 2026 قروضاً شخصية لأغراض استهلاكية بقيمة 81.7 مليار درهم، ليصل رصيدها التراكمي في نهاية ديسمبر 2025 إلى 584 مليار درهم، مقارنة مع 502.3 مليار درهم في نهاية عام 2024 بنمو سنوي نسبته 16.3%.

بدورها، تراجعت القروض الشخصية لأغراض تجارية بنهاية الفترة ذاتها إلى 73.6 مليار درهم، مقارنة مع 86 مليار درهم نهاية 2024، بانخفاض قدره 12.4 مليار درهم، تعادل تغيراً نسبته «سالب 14.4%».

وقفز رصيد المصرف المركزي من الذهب، كأحد أصوله المهمة، ليصل في نهاية العام الماضي إلى 37.9 مليار درهم، مقارنة مع 23 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة سنوية قيمتها 14.9 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 64.8%.

من جهتها، ارتفعت ودائع الأفراد في البنوك بنهاية عام الرصد لتصل إلى 855.3 مليار درهم، مقارنة مع 744.5 مليار درهم في نهاية 2024 بزيادة سنوية قيمتها 110.8 مليارات درهم بنمو نسبته 14.9%. وبلغ رصيد ودائع التوفير بنهاية العام الماضي 400.5 مليار درهم، مقارنة مع 317.5 مليار درهم في نهاية عام 2024 بزيادة سنوية قيمتها 83 مليار درهم ونمو نسبته 26%.

أما تمويلات البنية التحتية والعقار خلال عام 2025 فسجلت زيادة قيمتها 15.6 مليار درهم، إذ بلغ رصيدها التراكمي بنهاية ديسمبر الماضي 276.6 مليار درهم، مقارنة مع 261 مليار درهم في نهاية عام 2024.

وبحسب بيانات «المركزي»، لم يشهد عدد الموظفين الرئيسين العاملين في البنوك، سواء المحلية أو الأجنبية، تغيرات كبيرة، إذ تم الاستغناء عن 359 موظفاً فقط على مدار العام الماضي مكتملاً، ليصل العدد الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي إلى 38 ألفاً و687 موظفاً مقارنة مع 39 ألفاً و46 موظفاً في نهاية عام 2024.

وفي المقابل، واصلت البنوك تحولها الذكي، بالاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتقليص عدد الفروع، حيث بلغ عدد فروع البنوك الوطنية بنهاية العام الماضي 437 فرعاً، مقارنة مع 483 فرعاً نهاية عام 2024، ما يعني إغلاق 46 فرعاً، فيما خفضت البنوك الأجنبية عدد فروعها بواقع فرع واحد فقط، ليصل العدد في نهاية عام 2025 إلى 72 فرعاً مقابل 73 فرعاً في نهاية عام 2024.