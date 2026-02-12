10.7 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات أمس، نحو 10.7 مليارات درهم، بعد تنفيذ 967 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 6.65 مليارات درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات بواقع 579 مبايعة لوحدات سكنية، و79 مبايعة لمبانٍ، و115 مبايعة لأراضٍ، بإجمالي 773 مبايعة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. بدورها، سجلت الرهون العقارية 151 معاملة بقيمة 1.39 مليار درهم، موزعة بواقع 91 معاملة لوحدات سكنية، و21 معاملة لمبانٍ، و39 معاملة أراضٍ، وبلغت قيمة الهبات نحو 2.66 مليار درهم، بواقع 43 معاملة، توزعت على 30 معاملة لوحدات سكنية، وست معاملات لمبانٍ، وسبع لأراضٍ.