«جسباي» تفتتح مقراً إقليمياً في «دبي المالي العالمي»

أعلنت شركة «جسباي» العالمية، المتخصصة في حلول بنية الدفع للمؤسسات والبنوك، توسيع عملياتها لتشمل الشرق الأوسط، من خلال افتتاح مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية التوسع الدولي للشركة، مع تعزيز تركيزها على خدمة التجار المؤسسيين والبنوك والمؤسسات المالية في المنطقة.

وذكرت الشركة، في بيان، أمس، أن مقر الشركة الجديد في مركز دبي المالي العالمي، سيدعم تعزيز التواصل مع الشركاء الحاليين، خصوصاً مع استمرار نمو الطلب على حلول الدفع المؤسسية.

وقال الشريك المؤسس مدير العمليات في «جسباي»، شيتال لالواني: «نعمل بدرجة عالية من الحماسة لنقل هذه الخبرات إلى منطقة الشرق الأوسط، والتعاون مع التجار والبنوك والشبكات والمنظومة الأوسع بأكملها، لبناء بنية تحتية للدفع آمنة وقابلة للتوسع، وتكون قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي سريع التطور في المنطقة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي، سلمان جعفري: «يسعدنا انضمام (جسباي) إلى أهم منظومة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا للخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، ومن خلال وجودها في المركز، ستسهم (جسباي) في تعزيز الاقتصاد الرقمي المتنامي، ودعم دور مركز دبي المالي العالمي كمحفز للابتكار المالي، والتأكيد على مكانة دبي كواحدة من أفضل أربعة مراكز عالمية للتكنولوجيا المالية».