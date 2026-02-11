رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025

ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنسبة 64.93% خلال عام 2025، ليصل إلى 37.902 مليار درهم في نهاية ديسمبر، مقارنة بـ22.981 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 14.921 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن المصرف اليوم.

وارتفع رصيد الذهب على أساس شهري، بنسبة 1.64% خلال ديسمبر 2025، مقارنة مع 37.291 مليار درهم في نهاية نوفمبر الماضي.

وذكرت النشرة، أن قيمة الودائع تحت الطلب فاقت 1.264 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2024، فيما توزعت تلك الودائع بنهاية ديسمبر 2025 بواقع نحو 940 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 324 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 400.51 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ317.488 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وتوزعت بواقع 341.311 مليار درهم بالعملة المحلية، و59.2 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وفيما يخص الودائع لأجل، فقد تجاوزت 1.165 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، مقابل 945.78 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2024، وتوزعت بواقع 751.448 مليار درهم بالعملة المحلية، و414.161 مليار درهم بالعملات الأجنبية.