محمد بن راشد: مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس": " مطار دبي الدولي .. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم..".

وتابع سموه قائلا: "مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول ل98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط".

وأضاف سموه قائلا: "فخور بخدماته .. فخور بفريقه الذي يقوده أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ عقود بكل احترافية .. وفخور بمعدلات نموه الاستثنائية.. حفظ الله الإمارات .. وأدام عزها ومجدها ونجاحها".