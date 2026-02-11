أسهم «دبي المالي» تجذب سيولة بقيمة 1.17 مليار درهم

استقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي سيولة جاوزت 1.17 مليار درهم، عبر تنفيذ نحو 19 ألفاً و251 صفقة على نحو 255.5 مليون سهم، بدعم من توالي الإفصاح عن نتائج مالية قوية للشركات والبنوك عن عام 2025.

وأغلق مؤشر دبي المالي تعاملات أمس عند مستوى 6771.6 نقطة، وسط ارتفاع قطاعات العقارات بنسبة 0.21%، والمرافق العامة 1.23%، والاتصالات 0.94%.

وصعد رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» إلى 1.119 تريليون درهم، في نهاية جلسة أمس، مقارنة مع 1.116 تريليون درهم، في نهاية تعاملات أول من أمس، بمكاسب بلغت نحو ثلاثة مليارات درهم.

وخلال تعاملات أمس، اتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) في السوق إلى الشراء بصافي استثمار بلغ نحو 164.53 مليون درهم، بعد أن سجلوا مشتريات بقيمة جاوزت 584.39 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 419.85 مليون درهم.

واستحوذت أسهم ست شركات مدرجة في «دبي المالي» هي: «إعمار العقارية»، و«بنك الإمارات دبي الوطني»، و«بنك دبي الإسلامي»، و«إعمار للتطوير»، و«سالك»، و«العربية للطيران» على نحو 74.65% من سيولة السوق، في نهاية تعاملات أمس.

وبحسب بيانات السوق، فإن إجمالي قيمة التداول على الأسهم الستة بلغ نحو 877.66 مليون درهم، بينما بلغ إجمالي قيمة التداول في سوق دبي المالي ككل نحو 1.17 مليار درهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق من حيث السيولة بنحو 473.77 مليون درهم، عند 16.5 درهماً، بينما جاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني ثانياً بقيمة تداولات 165.06 مليون درهم، مرتفعاً 1.19% عند 34 درهماً، وحلّ سهم بنك دبي الإسلامي ثالثاً بتداولات بلغت 82.28 مليون درهم عند 10 دراهم للسهم.

من جهته، أنهى سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس، مرتفعاً بنسبة 0.202% أو ما يعادل 21.46 نقطة، ليغلق عند مستوى 10650.86 نقطة.

واستقطبت الأسهم المدرجة في السوق خلال تعاملات أمس، سيولة جاوزت 1.72 مليار درهم، بعد التداول على نحو 468.4 مليون سهم، وتنفيذ 30.67 ألف صفقة.