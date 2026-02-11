13.3 مليار درهم إيرادات «دبي الإسلامي» خلال 2025

أعلن بنك دبي الإسلامي، أمس، نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وواصل البنك تحقيق أداء قوي خلال العام، مسجلاً نمواً قوياً في الإيرادات لتصل إلى 13.3 مليار درهم، مدعومة بنمو قوي في الدخل غير الممول، وارتفاع صحي في أحجام الأعمال، واستقرار الهوامش، وسجلت الأرباح ما قبل الضريبة نمواً بنسبة 20% على أساس سنوي، لتصل إلى تسعة مليارات درهم، مدفوعة بتعزيز الكفاءة التشغيلية للبنك، إلى جانب التحسن القوي في كلفة المخاطر. كما حققت الموجودات الإجمالية نمواً كبيراً بنسبة 21%، لتصل إلى 416 مليار درهم.

وأعلن البنك، في بيان، أمس، اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة 35 فلساً للسهم، خاضعة لموافقة المساهمين والجهات التنظيمية.

وشهد العام زخماً قوياً مع تسجيل نمو في إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك بقيمة 124 مليار درهم، بزيادة قوية بلغت 80% على أساس سنوي، مقارنة بالعام السابق.

وسجلت ودائع المتعاملين زخماً استثنائياً، حيث ارتفعت بنسبة 29% على أساس سنوي، لتصل إلى 320 مليار درهم.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة دبي الإسلامي، محمد إبراهيم الشيباني: «يستند التقدّم الاقتصادي الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة إلى رؤية وطنية واضحة، أرست أسس التنافسية، ودفعت بعجلة نمو القطاع الخاص، ما عزّز جاذبية الدولة للاستثمارات، مرسخاً نموذجاً اقتصادياً قادراً على التكيّف والاستدامة. ولم يكن تحقيق هذه المسارات نتاج سياسات ظرفية، بل ثمرة بناء مؤسسي راسخ، وحوكمة رشيدة وفعالة، ونظام مالي قادر على توظيف رأس المال بكفاءة ومسؤولية، مع الحفاظ على الاستقرار وترسيخ الثقة على المدى الطويل. وفي هذا الإطار، يضطلع دبي الإسلامي بدوره كشريك أساسي لاقتصاد حقيقي، قادر على تمكين القطاعات الإنتاجية، وتقديم الدعم المجتمعي من خلال حلول مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، قائمة على الانضباط المؤسسي ورؤية بعيدة المدى».

وأضاف: «خلال عام 2025، عكس أداء (دبي الإسلامي) متانة هذا النموذج وقدرته على تحقيق التوازن بين النمو والاستقرار، فقد واصل البنك التوسع المدروس، وحافظ على قدرته المستدامة على تحقيق الأرباح، وعزّز جودة ميزانيته العمومية، في إطار نهج حذر ومنضبط في إدارة المخاطر ورأس المال».