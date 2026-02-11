20.9 مليار درهم عائدات فنادق دبي في 2025

بلغت العائدات التي سجلتها الغرف الفندقية في دبي، خلال العام الماضي، 20.9 مليار درهم، مقابل 18.1 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق 2024، بنسبة نمو وصلت إلى نحو 15.5%، وذلك بحسب بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

وتم احتساب العائدات بناءً على عدد الغرف الفندقية المشغولة، بنهاية فترة المقارنة، في متوسط العائد على الغرفة الواحدة المبيعة، وعلى أساس يومي.

ويُعزى الارتفاع الكبير في عائدات المنشآت الفندقية العاملة في دبي إلى ارتفاع متوسط العائد على الغرفة، فضلاً عن النمو في عدد الليالي الفندقية المبيعة، حيث سجلت مدة إقامة النزلاء في فنادق دبي، بنهاية العام الماضي، 3.7 ليال فندقية، في حين ارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% ليبلغ 44.85 مليون غرفة في عام 2025، مقارنة مع 43.03 مليون غرفة في العام 2024.

وارتفع معدل العائدات من الغرف المتوافرة بنسبة 11% ليصل إلى 467 درهماً، مقارنة مع 421 درهماً خلال عام 2024، في حين سجل معدل السعر اليومي للغرفة ارتفاعاً ليبلغ 579 درهماً خلال 2025، بزيادة بنسبة 8% مقارنة مع 538 درهماً في 2024.

يشار إلى أن دبي استقبلت 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، ونمواً سنوياً بنسبة 5%، مقارنة مع 18.72 مليون زائر للعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.