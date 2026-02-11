تحويل الأميال إلى استرداد نقدي

أعلن برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» إتاحة مزيد من الخيارات لإنفاق الأميال من خلال تطبيق «سكاي واردز إيفريداي»، حيث أصبح بإمكان الأعضاء في دولة الإمارات تحويل أميال «سكاي واردز» الخاصة بهم مباشرة إلى استرداد نقدي، يُضاف إلى بطاقاتهم عند التسوق لدى شبكة الشركاء المعتمدين للتطبيق.

وبمناسبة إطلاق هذه الميزة الجديدة، سيستفيد أعضاء البرنامج في دولة الإمارات من عرض إطلاق خاص، يتيح خصماً بنسبة 50% على الأميال التي يتم تحويلها إلى استرداد نقدي، وذلك حتى 28 فبراير الجاري، ويتيح تطبيق «سكاي واردز إيفريداي» للأعضاء إمكانية الكسب والإنفاق لدى أكثر من 500 علامة تجارية شريكة ضمن مجموعة واسعة من الفئات.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «يمكن لأعضائنا الكسب والإنفاق أثناء تنقلهم لدى أكثر من 500 علامة تجارية في الدولة، ثم الاستفادة من المكافآت عبر كسب الأميال، أو الحصول على استرداد نقدي فوري يُضاف إلى بطاقاتهم، وتُعد هذه الميزة قيمة مضافة جديدة تعزز تجربة أعضائنا في أنشطتهم اليومية».