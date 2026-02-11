«المصرف» يُدرج سندات بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت بورصة «ناسداك دبي» بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار، صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «المصرف»، في خطوة تشكّل أول دخول للمصرف إلى أسواق رأس المال الدولية لأدوات الدَّين، وتعزّز في الوقت ذاته مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لإصدارات الدخل الثابت.

وذكرت البورصة، في بيان، أن هذه السندات صدرت في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة خمسة مليارات دولار، وتمتد لأجل خمس سنوات وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وشهد الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعف.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف، فؤاد محمد، الذي قرع جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، احتفالاً بعملية الإدراج: «يعكس الإقبال القوي من المستثمرين مستوى الثقة المتنامي في التوجّه الاستراتيجي المتجدد للمصرف، وفي قوّة فريق إدارته، إلى جانب التحسن الملحوظ في أدائه ومؤشراته المالية خلال الـ12 شهراً الماضية».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي و«ناسداك دبي»، حامد علي، إن «الإقبال الكبير على هذا الإصدار يبرز جودة الجدارة الائتمانية وجاذبية دبي وجهة مفضلة لإدراج أدوات الدين الدولية، ويعزز دور أسواق دبي في دعم وصول الجهات المصدرة الإقليمية إلى رأس المال العالمي».