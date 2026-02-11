203.8 ملايين دولار أرباح بنك السلام

أعلن بنك السلام، المدرج في سوق دبي المالي، نتائج مالية قياسية لعام 2025، لافتاً إلى أن الزخم المتواصل في الأنشطة المصرفية الأساسية وإدارة الأصول وخدمات التأمين التكافلي، أدى إلى ارتفاع الدخل التشغيلي ليبلغ 637.1 مليون دولار في عام 2025، مقارنة بـ509.1 ملايين دولار في عام 2024، وبلغ صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك 203.8 ملايين دولار، بزيادة تبلغ 30.2% من 156.5 مليون دولار في عام 2024.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 15% من رأس المال الصادر والمدفوع للبنك (8% أرباحاً نقدية و7% أسهم منحة)، وذلك بإجمالي 117.0 مليون دولار، فيما تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية والجهات الرقابية.