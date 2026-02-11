أبوظبي العالمي يفتتح مركزاً للخدمات في «الغاليريا»

أعلن أبوظبي العالمي «ADGM»، أمس، افتتاح مركز خدماته الجديد في «الغاليريا» جزيرة المارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والأفراد في جزيرتَي المارية والريم، وتوفير خدمات مباشرة من دون موعد مسبق، تشمل الخدمات العقارية، مثل تسجيل عقود الإيجار ومعاملات البيع والشراء، إضافة إلى الخدمات المرتبطة بالتأشيرات، ويمثل المركز قناة إضافية للتواصل مع مجتمع الأعمال والسكان في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي، وقال الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، راشد البلوشي، إن «افتتاح مركز خدمات أبوظبي العالمي يشكل محطة جديدة ومهمة في مسيرة نموّنا، ومع تسارع الطلب على خدمات أبوظبي العالمي، يتيح لنا المركز تعزيز التواصل المباشر مع الشركات والسكان والمستثمرين، وتقديم دعم متكامل وتجربة متميزة للمتعاملين».