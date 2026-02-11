«ديوا» تسجل إيرادات بـ 32.8 مليار درهم في 2025

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، أمس، نتائجها المالية الأولية وغير المدققة لعام 2025، حيث حققت إيرادات سنوية قياسية تُعدّ الأعلى في تاريخها، بارتفاع نسبته 6.02% لتصل إلى 32.84 مليار درهم، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد، في حين ارتفع صافي الأرباح السنوية بعد الضرائب للمجموعة بنسبة 25.66% ليصل إلى 9.09 مليارات درهم مقارنة بعام 2024، فيما بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين 17.37 مليار درهم.

وأفادت الهيئة، في بيان، بأنها أنتجت خلال العام الماضي 62.21 تيراواط ساعة من الطاقة، مقارنة بـ59.19 تيراواط ساعة في عام 2024، بزيادة قدرها 5.10%.

كما أنتجت الهيئة 10.10 تيراواط ساعة من الطاقة النظيفة خلال عام 2025 بزيادة بلغت 52.38% مقارنة بعام 2024، حيث شكّلت الطاقة النظيفة نسبة 16.23% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2025.

وشهدت الهيئة زيادة ملحوظة في الطلب الذروي السنوي على الطاقة خلال عام 2025، بلغ 11.39 غيغاواط، بزيادة قدرها 5.83% مقارنة بعام 2024.

كما ارتفع الطلب على المياه المحلاة في عام 2025 إلى رقم قياسي بلغ 161.505 مليار غالون إمبريالي، بزيادة قدرها 6.62% مقارنة بعام 2024، وبلغ الطلب الذروي اليومي على المياه المحلاة 487 مليون غالون إمبريالي مقارنة بـ455 مليون غالون في عام 2024.

وفي نهاية عام 2025، كان لدى هيئة كهرباء ومياه دبي مليون و327 ألفاً و182 حساب متعامل، حيث ازداد عدد حسابات المتعاملين بـ56 ألفاً و897 حساباً خلال العام بزيادة قدرها 4.48% مقارنة بعام 2024.

ووفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الأولى، ابتداء من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهرَي أبريل وأكتوبر، وبتاريخ 29 أكتوبر 2025 وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليارات درهم على مساهميها عن النصف الأول من عام 2025، وذلك للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 17 أكتوبر 2024.

وتوقعت الهيئة توزيع الدفعة المقبلة من الأرباح بقيمة 3.1 مليارات درهم عن النصف الثاني من عام 2025، في أبريل 2026، بعد الحصول على موافقة مساهمي الهيئة في الجمعية العمومية السنوية، ويخضع إرسال الدعوات لعقد الجمعية العمومية السنوية المقبلة للهيئة لموافقة هيئة سوق المال في دولة الإمارات.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «حققت الهيئة أقوى أداء مالي وتشغيلي في تاريخها خلال عام 2025، ما يعكس مرونة نموذج أعمالها، والتنفيذ الدقيق لاستراتيجيتها، والنمو المستدام في الطلب في مختلف أنحاء دبي».

وأضاف أن «الهيئة حققت إيرادات قياسية بلغت 32.84 مليار درهم، وأرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 17.37 مليار درهم، وصافي أرباح بعد الضرائب بلغ 9.09 مليارات درهم، بفضل أعلى مستويات إنتاج الطاقة، وإنتاج الطاقة النظيفة، وإنتاج المياه المحلاة، وذروة الطلب التي حققتها المجموعة على الإطلاق، مع الحفاظ على أعلى مستويات الكفاءة والاعتمادية».

وأكّد الطاير أن «الاستدامة لاتزال محوراً أساسياً في استراتيجية الهيئة، حيث تجاوز إنتاج الطاقة النظيفة 10 تيراواط ساعة للمرة الأولى، ما يُعزّز تقدمنا نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050».

كما أكّد أنه «مع تغطية صافي الربح بعد الضريبة لتوزيعات الأرباح السنوية البالغة 6.2 مليارات درهم بنحو 1.46 مرة، تواصل الهيئة تقديم توزيعات أرباح مستقرة ومضمونة».

