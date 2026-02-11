أرباح «إمباور» الصافية تتجاوز مليار درهم في 2025

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نتائجها المالية للعام المالي 2025، أمس، حيث سجلت إيرادات قياسية بلغت 3.419 مليارات درهم بنمو نسبته 4.9% مقارنة بإيرادات عام 2024، فيما حققت أرباحاً صافية بلغت 1.004 مليار درهم بنمو سنوي 10.5%، في حين بلغت الأرباح العائدة لمساهمي الشركة 993.3 مليون درهم، وإجمالي أرباح المؤسسة قبل الضريبة 1.103 مليار درهم بزيادة قدرها 10.5% أيضاً.

ونمت أرباح المؤسسة قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 6.2% إلى 1.65 مليار درهم، مقارنة بعام 2024.

وأفادت «إمباور»، في بيان، بأن عام 2025 شهد أداء استثنائياً في عملياتها التشغيلية، حيث بلغت القدرة الإجمالية الموصلة نحو 1.7 مليون طن تبريد، كما ازدادت القدرة المتعاقد عليها 11% مقارنة بعام 2024 لتصل إلى نحو مليونَي طن تبريد، وذلك بعد توقيع 186 عقداً جديداً خلال 2025.

وارتفع إجمالي عدد المباني التي تزودها «إمباور» بخدماتها إلى 1747 مبنى في عام 2025، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2024، وبلغت نسبة الزيادة في عدد المتعاملين الجدد المسجلين 26% مقارنة بعام 2024، كما وصل إجمالي عدد متعاملي المؤسسة إلى 156 ألف متعامل في نهاية عام 2025.

وبلغ عدد عمليات سداد الفواتير التي تمت عبر قنوات الدفع الإلكتروني التي تقدمها «إمباور» بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من بنوك ومؤسسات مالية 979 ألفاً و51 عملية بزيادة بلغت نسبتها 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

واعتمدت «إمباور» 46 ألفاً و876 طلباً لخدمة شهادات عدم الممانعة خلال عام 2025، بنسبة زيادة بلغت 10% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك لتسهيل حصول الاستشاريين والمقاولين على موافقات المؤسسة لتقديم الطلبات، وتقليل التجاوزات والأضرار والغرامات أو تجنبها، وتوفير الوقت والجهد.

وخلال عام 2025، وزعت «إمباور» أرباحاً نقدية بقيمة 875 مليون درهم على قسطين متساويين بقيمة 437.5 مليون درهم خلال أبريل وأكتوبر، ويأتي هذا التوزيع تنفيذاً لالتزام المؤسسة بتوزيع 875 مليون درهم أرباحاً سنوية على المساهمين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار: «تعكس النتائج التي حققتها (إمباور) خلال عام 2025 متانة نموذج أعمالنا، وفاعلية استراتيجيتنا طويلة الأمد القائمة على التوسع المدروس، والكفاءة التشغيلية، والالتزام الراسخ بمعايير الاستدامة والحوكمة، وأسهم النمو المتواصل في الإيرادات والأرباح، إلى جانب التوسع في محفظة المشروعات والبنية التحتية، في ترسيخ مكانة (إمباور) شريكاً أساسياً في دعم التنمية الحضرية المستدامة في دبي، ومزوّد موثوق لحلول تبريد المناطق الموفرة للطاقة».

وأضاف: «نواصل العمل على تعزيز جاهزية بنيتنا التحتية لمواكبة الطلب المتنامي، وذلك من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم مستهدفات الاستدامة طويلة المدى لإمارة دبي».