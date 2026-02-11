المزاد الخيري لـ «سكاي واردز طيران الإمارات» يجمع 8.8 ملايين درهم

نجحت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، بالتعاون مع «شركة الإمارات للمزادات»، في جمع 8.8 ملايين درهم (2.4 مليون دولار)، لدعم وتطوير البرامج الإنسانية المخصصة للأطفال الأقل حظاً حول العالم، في إنجاز يُسجَّل للمرة الأولى.

وأُقيم المزاد خلال الفترة من 17 ديسمبر 2025 إلى 17 يناير 2026، وشهد مشاركة واسعة جاوزت 900 مزايدة من مشاركين في 131 دولة، فيما تم طرح سبعة أرقام نادرة لعضوية برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» تتضمن مزايا الفئة البلاتينية في المزاد.

وبلغ أعلى عرض فردي 1.6 مليون درهم خلال فترة المزايدة التي استمرت شهراً واحداً، وحصل مزايدان على عضوية الفئة البلاتينية لمدة 20 عاماً، فيما فاز خمسة مزايدين آخرين بعضوية لمدة 15 عاماً، وتوزع كبار المزايدين على عدد من الدول، من بينها دولة الإمارات، والمملكة المتحدة، والهند، والولايات المتحدة، وباكستان، وفرنسا، وألمانيا، ومصر، وتايلاند، إلى جانب دول أخرى.

وستُمكّن العائدات التي جُمعت، المؤسسةَ من إطلاق مشاريع جديدة، إلى جانب توسيع نطاق الدعم المقدم للأطفال والمجتمعات المستفيدة حالياً من برامجها القائمة، وذلك بالتعاون مع 14 منظمة غير حكومية في تسع دول.

وقال رئيس طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، السير تيم كلارك: «انطلقت هذه المبادرة من قناعة راسخة بأهمية تطوير أدوات مبتكرة، تُمكّن المؤسسة من توسيع نطاق عملها الإنساني، وتعزيز أثره على المدى الطويل، وقد جاء التفاعل الكبير مع هذه الفكرة ليؤكد أن الجمع بين القيمة الحقيقية والمكانة المرموقة يمكن أن يحقق أثراً إنسانياً ملموساً، ويعكس في الوقت ذاته روح العطاء التي يتمتع بها مجتمع سكاي واردز حول العالم».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات، عبدالله مطر المناعي: «نضع دعم المبادرات الخيرية والإنسانية في صميم دورنا، لاسيما عندما يتعلق الأمر بمؤسسات وطنية تحمل رسالة إنسانية ذات امتداد عالمي، مثل مؤسسة طيران الإمارات الخيرية».

يذكر أن مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، هي الذراع الخيرية والرسمية لـ«طيران الإمارات»، وتهدف إلى تمكين الأطفال المحرومين من التعليم والرعاية الصحية والسكن والتغذية والتدريب المهني، ويتم تمويل أنشطتها من تبرعات متعاملي «طيران الإمارات» وموظفيها، وقد نفّذت حتى الآن أكثر من 50 مشروعاً إنسانياً.