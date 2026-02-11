8.9 مليارات درهم إيرادات «إمستيل» خلال 2025

أعلنت مجموعة «إمستيل» عن نتائجها المالية لعام 2025، حيث حققت إيرادات بلغت 8.9 مليارات درهم مسجلةً نمواً بنسبة 7% مقارنةً بالسنة المالية السابقة.

وحققت مجموعة «إمستيل» أداءً تشغيلياً قوياً، حيث ارتفع إجمالي أحجام مبيعات الحديد بنسبة 7% على أساس سنوي، وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 1.2 مليار درهم، محققةً زيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، مع هامش ربح بلغ 13.4%، مقابل 10.7% في السنة المالية 2024.

وسجل صافي ربح «إمستيل» للسنة المالية 2025 مبلغاً قدره 481 مليون درهم، بنمو نسبته 23% مقارنةً بالعام السابق، مدفوعاً بالأداء التشغيلي القوي للمجموعة.