دبي القابضة تبيع حصتها في شركة إمباور لهيئة كهرباء ومياه دبي

أتمت دبي القابضة وهيئة كهرباء ومياه دبي اليوم صفقة باعت بموجبها (شركة الإمارات باور انفستمنت (الإمارات باور)) المملوكة من دبي القابضة حصتها البالغة 24.0% في شركة الإمارات المركزية لأنظمة التبريد (إمباور) الى هيئة كهرباء ومياه دبي.

وبناءً على ذلك، ارتفعت حصة هيئة كهرباء ومياه دبي في إمباور إلى 80٪، ما يمثل تكاملاً استراتيجياً لمنصة التبريد المركزي في دبي تحت مظلة الهيئة، ويعزز مجالات الحوكمة والتكامل بين جهات المرافق المدرجة في السوق المالي في دبي.

امباور مدرجة في سوق دبي المالي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 17.9 مليار درهم إماراتي، نتج عن حجم امباور وعلاقاتها طويلة الأمد مع المتعاملين ونموذجها التشغيلي المرن في ترسيخ تبريد المناطق كأحد الركائز الأساسية للبنية التحتية المستدامة في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد أحمد الطاير: "يسرنا أن نعلن عن صفقة استراتيجية بين دبي القابضة وهيئة كهرباء ومياه دبي ، حيث زادت حصة الهيئة في شركة امباور من 56٪ إلى 80٪ (بزيادة قدرها 24٪ عن الحصة الحالية) وبقيمة اجمالية تبلغ 5.184 مليار درهم، مما يعزز التزامنا بتحقيق قيمة مضافة لمساهمينا من خلال تعميق استثماراتنا في شركة مثل إمباور (أكبر مزود لخدمات التبريد المركزي في العالم مدرج في سوق دبي المالي)، ونحن على ثقة من أن هذه الصفقة ستحقق منافع متبادلة للشركتين” .

وأضاف: "تتماشى هذه الصفقة مع رؤية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بتعزيز شراكاتنا والتزامنا بالابتكار في قطاعنا".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لدبي القابضة أميت كوشال: "تظهر هذه الصفقة الإدارة المنضبطة للمحفظة وإعادة توزيع رأس المال ضمن برنامج تخصيص الأصول الاستراتيجي لدبي القابضة، بما يتماشى مع التركيز على الإدارة الرشيدة والفرص الاستراتيجية والشراكات العالمية التي تعزز المرونة وخلق القيمة على المدى الطويل. على مدى أكثر من عقدين منذ عام 2005، دعمت دبي القابضة شركة إمباور كشريك ومساهم، حيث نمت لتصبح أكبر مزود للتبريد المركزي في العالم مع مكانة رائدة في السوق في دبي، ورعت مشاريعها الرئيسية، والتي شملت إدراج إمباور بنجاح في سوق دبي المالي في نوفمبر 2022. نحن فخورون بدعمنا لشركة إمباور طوال هذه الرحلة من خلال ملكية وشراكة نشطة. مع تقدمنا في استراتيجية النمو والتنويع، نبقى ملتزمين بالمبادرات والشراكات التي تدعم خلق القيمة المستدامة وتعزز الرؤية الاقتصادية لدبي تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله."