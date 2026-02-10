سكاي واردز طيران الإمارات يطلق ميزة تحويل الأميال إلى استرداد نقدي في الإمارات

أعلن برنامج سكاي واردز طيران الإمارات عن إتاحة مزيد من الخيارات لإنفاق الأميال من خلال تطبيق "سكاي واردز إيفريداي"، حيث أصبح بإمكان الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة تحويل أميال سكاي واردز الخاصة بهم مباشرة إلى استرداد نقدي يُضاف إلى بطاقاتهم عند التسوق لدى شبكة الشركاء المعتمدين للتطبيق.

وبمناسبة إطلاق هذه الميزة الجديدة عبر التطبيق، واحتفاءً بتوفير مرونة أكبر للأعضاء، سيستفيد أعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات في دولة الإمارات من عرض إطلاق خاص، يتيح خصماً بنسبة 50% على الأميال التي يتم تحويلها إلى استرداد نقدي، وذلك حتى 28 فبراير 2026.

ويتيح تطبيق "سكاي واردز إيفريداي" للأعضاء إمكانية الكسب والإنفاق لدى أكثر من 500 علامة تجارية شريكة ضمن مجموعة واسعة من الفئات، تشمل المطاعم، والتسوق، والجمال والعناية بالصحة، والبقالة، والخدمات، مع نخبة من العلامات المعروفة، من بينها كوستا كوفي، وسولت، والجابر للنظارات، محطات "امارات"، وسواروفسكي، وجِس، ونارس، وفارم ريو، وكول هان، إلى جانب مجوهرات كارا، وتوري بيرتش، ولاكوست، وغيرها الكثير.

وقال الدكتور نجيب بن خضر، نائب رئيس أول سكاي واردز طيران الإمارات: "يسرّنا الإعلان عن توفير مزيد من المرونة لأعضائنا في دولة الإمارات، حيث يتيح تطبيق سكاي واردز إيفريداي الآن خيار تحويل الأميال إلى استرداد نقدي. ويمكن لأعضائنا الكسب والإنفاق أثناء تنقلهم لدى أكثر من 500 علامة تجارية في الدولة، ثم الاستفادة من المكافآت عبر كسب الأميال أو الحصول على استرداد نقدي فوري يُضاف إلى بطاقاتهم. وتُعد هذه الميزة قيمة مضافة جديدة تعزز تجربة أعضائنا في أنشطتهم اليومية".

وبعد إتمام أي عملية شراء، يتيح تطبيق "سكاي واردز إيفريداي" للأعضاء اختيار ما إذا كانوا يرغبون في كسب الأميال أو إنفاقها. وفي حال اختيار كسب الأميال، تستمر العملية بالشكل المعتاد وتُضاف الأميال إلى حساب العضو. أما في حال اختيار الإنفاق، فسيظهر تنبيه يتيح للعضو تحويل الأميال إلى استرداد نقدي عبر التطبيق. وتؤكد هذه الميزة الجديدة حرية الاختيار التي بات يتمتع بها الأعضاء، سواء بكسب الأميال أو تحويلها إلى استرداد نقدي عند التسوق لدى شركاء "سكاي واردز إيفريداي".

بدء كسب وإنفاق الأميال أثناء التنقل بثلاث خطوات بسيطة:

1. حمل تطبيق "سكاي واردز إيفريداي" من متجر تطبيقات "أبل" أو متجر"جوجل بلاي"، وتسجيل الدخول باستخدام بيانات سكاي واردز طيران الإمارات.

2. حفظ ما يصل إلى خمس بطاقات خصم أو ائتمان من فيزا أو ماستركارد في تطبيق "سكاي واردز إيفريداي".

3. كسب الأميال تلقائياً في كل مرة يتم فيها استخدام بطاقة مرتبطة بالتطبيق لدى أكثر من 500 شريك لـ"سكاي واردز إيفريداي" في أنحاء دولة الإمارات.



يكسب أعضاء سكاي واردز ميلاً واحداً مقابل كل 3 دراهم يتم إنفاقها في المتاجر الرئيسية، والأنشطة الترفيهية، والتسوق الفاخر، والجمال والعناية بالصحة، والخدمات، والمطاعم، كما يكسبون ميلاً واحداً مقابل كل 5 دراهم يتم إنفاقها على مشتريات البقالة والصيدليات. ويمكن للأعضاء كسب المزيد من الأميال عند استخدام بطاقات الائتمان المشتركة بعلامة سكاي واردز طيران الإمارات. كما يمكن أيضاً للأعضاء المقيمين خارج دولة الإمارات تحميل تطبيق "سكاي واردز إيفريداي" وكسب الأميال عند زيارتهم للدولة.