"مطارات دبي": إلغاء 12 رحلة وتحويل 23 أخرى إلى مسارات بديلة بسبب الحالة الجوية

قال متحدث باسم مطارات دبي إن الحالة الجوية السائدة صباح يوم الثلاثاء أثّرت على العمليات التشغيلية في كلٍ من مطار دبي الدولي ومطار دبي وورلد سنترال – آل مكتوم الدولي، ما أسفر عن إلغاء 12 رحلة جوية وتحويل 23 رحلة واردة إلى مسارات بديلة.

وأوضح المتحدث في بيان أن مطارات دبي تعمل بالتعاون الوثيق مع شركات الطيران وشركاء الخدمات لضمان تقليل أي تأثير محتمل على المسافرين، وتسريع وتيرة استعادة سير العمليات التشغيلية بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

ودعا المتحدث المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم مباشرة مع شركات الطيران المعنية، ومتابعة آخر المستجدات قبل التوجه إلى المطار.