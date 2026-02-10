للعام الثالث على التوالي.. دبي تسجّل رقماً قياسياً باستقبال 19.59 مليون زائر دولي خلال 2025

استقبلت دبي 19.59 مليون زائر دولي خلال عام 2025، مسجلة رقماً قياسياً جديداً للعام الثالث على التوالي، ونمواً سنوياً بنسبة 5% بالمقارنة مع 18.72 مليون زائر لعام 2024، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

واختتمت الإمارة عام 2025 بأداء استثنائي بتجاوز عدد الزوار حاجز المليوني زائر خلال شهر ديسمبر وحده، للمرة الأولى في تاريخ الإمارة، لتواصل دبي هذا الزخم القوي خلال عام 2026، وأسهمت الشراكات الاستراتيجية، والحملات التسويقية العالمية، واستضافة الأحداث الرئيسية الكبرى في تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي.

وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن «الأداء القياسي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 يعكس ثمرة الرؤية الطموحة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي ضمن أهم ثلاث مدن سياحية في العالم، كما يؤكد هذا الإنجاز متانة النموذج التنموي الذي تتبناه الإمارة، والقائم على التخطيط طويل المدى، والمرونة، والشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص».

وأضاف سموه: «إن مواصلة تسجيل الأرقام القياسية للعام الثالث على التوالي، إلى جانب تجاوز حاجز المليوني زائر في شهر واحد للمرة الأولى، يرسّخ المكانة العالمية لدبي وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة»، مؤكداً سموه أن قطاع السياحة يشكل أحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وتابع سموه: «نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة سياحية متكاملة ترتقي بجودة تجربة الزوار، وتعزز تنافسية دبي عالمياً، وتدعم استقطاب الاستثمارات والمواهب، بما يترجم رؤية دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه وجودة الحياة».

وقال سموه، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «للعام الثالث على التوالي، يواصل القطاع السياحي في دبي تسجيل أرقام قياسية، فقد رحبت الإمارة خلال عام 2025 بنحو 19.59 مليون زائر دولي، بنمو بلغ 5% مقارنة بعام 2024، وفقاً لبيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما سجل القطاع الفندقي معدلات إشغالٍ تجاوزت 80%. زخم الحركة السياحية والمواسم والفعاليات متواصل، مؤكداً أن دبي أصبحت وجهة مفضلة للزوار طوال العام، فهدفنا واضح في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث وجهات سياحية عالمياً بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.. وأهلاً بالعالم في دبي».

الوجهات العالمية

ونجحت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في تنفيذ استراتيجية متنوعة على مدار العام، بالتعاون مع الشركاء المحليين وأكثر من 3000 شريك دولي، ما أسهم في جذب المزيد من الزوار الجُدُد وكذلك المتكررين من الأسواق التقليدية والواعدة على حد سواء.

وأثمر ذلك عن نمو أعداد الزوار من المناطق الرئيسية، إلى جانب تعزيز استقطاب الإمارة لشريحة واسعة من المقيمين الدائمين والمستثمرين والشركات الجديدة، وخلال شهر ديسمبر وحده، استقبلت دبي 2.04 مليون زائر دولي، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 6%، في حين سجلت رقمها القياسي السابق في يناير 2025، وبلغ 1.94 مليون زائر.

وتشير البيانات إلى أنه بالنسبة لمصدر الزوار حسب المنطقة الجغرافية، استحوذت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 26% من إجمالي زوار دبي خلال عام 2025، حيث بلغ عددهم 2.99 مليون زائر بما يعادل 15% للمنطقة الأولى، و2.17 مليون زائر بما يعادل 11 بالمئة للمنطقة الثانية.

ومجدداً استحوذت منطقة أوروبا الغربية على النسبة الأكبر من زوار دبي بواقع 4.10 ملايين زائر بما يعادل 21% مقارنة بعدد 3.74 ملايين زائر في عام 2024، تلتها منطقة رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بـ2.89 مليون زائر، بما يعادل 15%، ومنطقة جنوب آسيا بـ2.89 مليون زائر، بما يعادل 15%، ثم شمال شرق وجنوب شرق آسيا بـ1.85 مليون زائر بما يعادل 9%، والأميركتين بـ1.40 مليون زائر بما يعادل 7%، ومنطقة أفريقيا بـ897 ألف زائر بما يعادل 5%، وأسترالاسيا بـ401 ألف زائر بما يعادل 2%.

الأداء الاستثنائي

من جانبه، قال المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، هلال سعيد المري: «يؤكد الأداء الاستثنائي لقطاع السياحة في دبي خلال عام 2025 الكفاءة العالية للنموذج الاقتصادي في دبي، القائم على شراكات فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يواصل قطاع السياحة دوره المحوري كأحد المحركات الرئيسية لتنويع الاقتصاد، من خلال إسهامه المباشر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات، وجذب الكفاءات والمواهب، وهذا ما يؤكد التزامنا بتوسيع نطاق النمو المستدام للجميع، وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وترسيخ مكانة دبي بين أهم ثلاث مدن سياحية حول العالم».

استراتيجية متنوعة

ويعكس النمو المستمر في أعداد الزوار الدوليين قوة استراتيجية دبي المتنوعة للوجهات السياحية، التي تم تنفيذها عبر شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.

ومع تصنيف دبي كأفضل وجهة عالمية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، يواصل قطاع السياحة والضيافة دوره الرئيسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ليسهم بشكلٍ ملموس في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

ووفقاً للبيانات المنشورة في قاعدة بيانات «فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»، فقد كان قطاع الفنادق والسياحة أحد أهم خمسة قطاعات في دبي خلال النصف الأول من عام 2025 من حيث استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، بنسبة 21.3% من إجمالي التدفقات، ما يؤكد مكانة القطاع كمحرك رئيسي للاستثمار والنمو المستدام.

أداء قطاع الفنادق

وعزّزت دبي جاذبيتها بفضل مجموعة من الافتتاحات الجديدة للمنشآت الفندقية والمبادرات الاستراتيجية، حيث سجل قطاعا الفنادق والضيافة في الإمارة نتائج قياسية خلال عام 2025.

ومع نهاية ديسمبر الماضي، بلغت السعة الفندقية للمدينة 154.264 ألف غرفة فندقية، موزعة على 827 منشأة، ما يضع دبي في موقع متقدم مقارنةً بمدن عالمية رائدة مثل: بانكوك، ونيويورك، وباريس، وسنغافورة، وقريبة من لندن من حيث حجم السعة الفندقية الإجمالية.

وشهدت الإمارة افتتاح مجموعة من المشاريع الجديدة لمختلف الفئات والمواقع، منها سيل دبي مارينا، وفينيت كوليكشن التابعة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، الفندق الأعلى ارتفاعاً في العالم، إضافة إلى جميرا مرسى العرب، وماندارين أورينتال داون تاون دبي، وشيفال ميزون – مدينة إكسبو، وفيدا دبي مول.

وارتفع متوسط الإشغال الفندقي في دبي ليسجل 80.7% في عام 2025، مرتفعاً عن نسبة 78.2% التي سجلها في 2024، وذلك وفقاً لمؤشرات الضيافة الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

كما ارتفع عدد الغرف المحجوزة بنسبة 4% ليبلغ 44.85 مليون غرفة في عام 2025، مقارنة بـ43.03 مليون غرفة في عام 2024، مع وصول متوسط إقامة النزلاء إلى 3.7 ليالٍ، وسجل معدل السعر اليومي للغرفة ارتفاعاً ليبلغ 579 درهماً خلال 2025، بزيادة بنسبة 8% مقارنة مع 538 درهماً في 2024، بينما ارتفع معدل العائدات من الغرف المتوفرة بنسبة 11% ليصل إلى 467 درهماً، مقارنة بـ421 درهماً خلال عام 2024.

الزوار الدوليون

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم: «بتوجيهات القيادة الرشيدة، تمكنت دبي من تحقيق رقم قياسي جديد في أعداد الزوار الدوليين، وهو ما يعكس الثقة العالمية الكبيرة التي تحظى بها الإمارة، وجدوى الاستراتيجيات المنسجمة مع أجندة دبي الاقتصادية D33، فضلاً عن أهمية التعاون المثمر والشراكات في مختلف القطاعات التي تشكل جزءاً أساسياً من هوية دبي، كما تسهم الإجراءات المرنة لإصدار التأشيرات في استقطاب أفضل المواهب والكفاءات العالمية، ما يجعل من دبي وجهةً مفضلةً لرواد الأعمال والعائلات والعاملين عن بُعد، وهو ما يعزز قدراتها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للعديد من القطاعات الاقتصادية».

وأضاف: «إنه في الوقت الذي نتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات، فإننا نواصل تعزيز قدرة دبي التنافسية العالمية، من خلال الاستفادة من الابتكار الرقمي، إلى جانب تقديم تجارب استثنائية للزوار في كافة مراحل رحلتهم، خصوصاً في ظل الزخم الكبير الناتج عن تجاوز عدد الزوار الدوليين حاجز المليوني زائر خلال شهر ديسمبر الماضي وذلك للمرة الأولى، كما أنه وبالتعاون مع جميع شركائنا في القطاعين العام والخاص، نلتزم بمواصلة استثمارنا في تعزيز قدرات الإمارة وتطوير بنيتها التحتية، وإطلاق مبادرات استراتيجية تدعم هدفنا الطموح بجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة».

مبادرات مبتكرة

في عام 2025، شهدت دبي إطلاق العديد من المبادرات الجديدة لتعزيز نمو قطاع الضيافة في دبي، ففي شهر أكتوبر أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مبادرة «المحفزات الاستثمارية» التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في المنشآت الفندقية الجديدة في مناطق النمو المرتفع في دبي، ويشمل الفنادق الجديدة، والمنتجعات، والشقق الفندقية، والمنشآت الأخرى الواقعة في دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس، وجزر دبي.

كما أطلقت الدائرة في ديسمبر، حلاً مبتكراً على مستوى الإمارة باستخدام تقنية تسجيل الوصول الفندقي الرقمي، والتي توفر تجربة وصول ذكية وسريعة وآمنة للضيوف، وهو ما يسمح لهم بتجاوز إجراءات التسجيل التقليدية بمجرد تطبيقه في فنادق وبيوت العطلات في المدينة.

علاقات الشراكة

في إطار استعراض ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية وما تقدمه من عروض، أطلقت مؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سلسلة من الحملات التسويقية العالمية خلال عام 2025، مثل «اختر قصتك»، بالتعاون مع ميلي بوبي براون وجيك بونجيوفي، و«دبي، صيفٌ لا يُنسى»، و«مفاجآت في دبي»، بالتعاون مع فيرات كوهلي وأنوشكا شارما، ولاتزال هذه الحملات التسويقية العالمية المميزة تسهم في استقطاب مزيد من الزوار من خلال الترويج لدبي لدى شريحة أوسع من الجمهور الدولي.

وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وقعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي شراكات استراتيجية في عام 2025 مع مجموعة من مؤسسات الضيافة العالمية، بما يشمل ماريوت الدولية، وفيزا، وحياة، وبريمير إن، وأماديوس، وذلك بهدف تعزيز تجربة الزوار والارتقاء بمستوى جاذبية الإمارة على الصعيد العالمي.

وحصدت دبي العديد من الجوائز العالمية في عام 2025 تقديراً لإنجازاتها الاستثنائية في قطاع السياحة، خصوصاً في مجال السياحة الميسرة، والالتزام بمعايير الاستدامة والسلامة، حيث حققت في شهر أبريل أحد الإنجازات الرئيسية، وذلك بحصولها على شهادة أول وجهة سياحية معتمدة للتوحد، في النصف الشرقي من الكرة الأرضية.

كما حلت ضمن المراكز الـ10 الأولى ضمن مؤشر «نومبيو» لأكثر المدن أماناً، وفي دراسة أجرتها شركة تأمين السفر «إنشور ماي تريب»، تم اختيار دبي بوصفها المدينة الأولى عالمياً للمسافرات المنفردات، حيث حصلت على أعلى الدرجات بين 62 مدينة شملتها الدراسة في مؤشرات «الشعور بالأمان» و«الشعور بالأمان عند المشي بمفردك في الليل».

الفعاليات والمهرجانات الكبرى

واصلت الفعاليات الرئيسية ومهرجانات التجزئة، التي نظمتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والتي تضمنت مهرجان دبي للتسوق، ومفاجآت صيف دبي، وتحدي دبي للياقة، استقطاب الزوار الدوليين على مدار العام، وشهد عام 2025 إقامة دورة استثنائية لتحدي دبي للياقة ونجاحه في استقطاب ثلاثة ملايين مشارك، مقارنة بـ2.7 مليون مشارك في 2024، وسيحتفل في عام 2026 بمرور 10 أعوام على انطلاقه.

أفضل وجهة للمعارض

تم اختيار دبي كأفضل وجهة للمعارض في حفل جوائز السفر العالمية 2025، ونجح مكتب فعاليات دبي للأعمال، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في الفوز بـ504 عروض استضافة لفعاليات أعمال في 2025، التي ستقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029، تشمل مؤتمرات واجتماعات كبرى وبرامج تحفيزية.

التعليم والتدريب

حققت كلية دبي للسياحة، التي أسستها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، تقدماً ملحوظاً في عام 2025، معززةً مكانتها الرائدة في مجال التعليم المهني وتنمية الكوادر العاملة في قطاع الضيافة، وفي شهر مارس أعلنت الكلية عن إطلاق برامج تلمذة مهنية إضافية، شملت برنامج التدريب المهني للضيافة للمواطنين الإماراتيين، تلاه توقيع شراكة استراتيجية مع الإمارات لتموين الطائرات لتوسيع برنامج التدريب المهني في فنون الطهي، وهو الأول من نوعه في المنطقة.

مبادرات الاستدامة

انسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، حققت مبادرات الاستدامة الرئيسية في دبي، التي تضم خطة دبي الحضرية 2040، واستراتيجية جودة الحياة في دبي 2033، إنجازات كبيرة في عام 2025، ففي شهر فبراير حصل 153 فندقاً على ختم دبي للسياحة المستدامة ضمن إطار المبادرة التي أطلقتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بزيادةٍ بنسبة 118% مقارنة بعام 2024 الذي حصل فيه 70 فندقاً على الختم.

قطاع المأكولات

عززت دبي مكانتها الرائدة كواحدة من أسرع عواصم العالم نمواً وجاذبية في قطاع المأكولات والمطاعم، مع افتتاح مجموعة من المطاعم الجديدة في الإمارة، حيث تتميز دبي بتنوع تجارب فنون الطهي التي تلبي مختلف الأذواق والميزانيات، وتعكس الثقافات المختلفة للمقيمين في الإمارة الذين ينتمون لنحو 200 جنسية.

الآفاق المستقبلية

تسعى دبي لمواصلة تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر مشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الإنجازات في المجال الثقافي، وتحت مظلة «عام الأسرة 2026» في الإمارات، تواصل الإمارة ترسيخ قيمها الفريدة وهويتها المتنوعة، التي تتجاوز حدود الوجهات السياحية التقليدية، ويُبرِز شهر رمضان المبارك، و«موسم الوُلفة» التراث المشترك، ويجمعان الناس حول تجارب ثقافية أصيلة، وفعاليات مجتمعية تحتفي بنحو 200 جنسية تقيم في الإمارة.

«دبي الدولي» الأكثر ازدحاماً بالمسافرين

حافظ مطار دبي الدولي في عام 2025 على المركز الأول عالمياً، باعتباره المطار الدولي الأكثر ازدحاماً من حيث عدد المسافرين الدوليين للعام الـ11 على التوالي، وفقاً للتقرير الصادر عن «مجلس المطارات الدولي»، وسجل المطار أكبر عدد للمسافرين خلال الربع الثالث من 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر بين شهرَي يوليو وسبتمبر، بزيادة 1.9% على أساس سنوي. وبلغ عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 70.1 مليون مسافر، بزيادة 2.1% على أساس سنوي.

حمدان بن محمد:

• هدفنا واضح في ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم 3 وجهات سياحية عالمياً.

• نؤكد التزامنا بمواصلة تطوير منظومة سياحية متكاملة ترتقي بجودة تجربة الزوار، وتعزز تنافسية دبي عالمياً.