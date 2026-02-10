«ديوا» تسجل أعلى مستويات سعادة المتعاملين

واصلت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خلال 2025، تسجيل أعلى مستويات سعادة المتعاملين، محققة 98.9% في مؤشر السعادة اللحظي لحكومة دبي، ووفق نتائج دراسة مؤشر سعادة المتعاملين، التي يقيسها برنامج دبي للتميز الحكومي، بلغت سعادة المتعاملين أصحاب الهمم 98.02% خلال 2025، ووصلت نسبة سعادة المتعاملين مع الهيئة إلى 97.01%، فيما تجاوزت نسبة سعادة شركاء تقديم الخدمة 99% خلال 2024.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «يهدف ميثاق سعادة المتعاملين إلى تعزيز إشراك المعنيين، من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة ورقمية تحقق سعادتهم».