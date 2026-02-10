«دو» تعلن عن أعلى توزيعات أرباح سنوية في تاريخ الشركة

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مسجلةً أداء تشغيلياً ومالياً قوياً بفضل التنفيذ الدقيق والمنضبط لاستراتيجية أعمالها ومواصلة التميز في أدائها التشغيلي، ونمت الإيرادات بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار درهم بدعم من الأداء التجاري القوي للشركة وبيئة الأعمال المحفزة في الإمارات، والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة، كما ارتفع صافي الربح بنسبة 16.8% ليسجل مستوى قياسياً بلغ 2.9 مليار درهم، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2025، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد (ما يمثل نسبة توزيع أرباح تقارب 100%)، وهي الأعلى في تاريخ شركة «دو».

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، مالك سلطان آل مالك: «شكل عام 2025 محطة مهمة ومحورية في مسيرة «دو» من حيث استمرارية زخم النمو وحجم الإنجازات التي حققتها عبر مختلف قطاعات ومجالات أعمالها، إذ واصلت الشركة البناء على الأسس القوية التي أرستها خلال السنوات الماضية مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، فهد الحساوي: «مكنتنا قدرتنا على إدارة مواردنا المالية بكفاءة عالية وقوة ميزانيتنا العمومية من مواصلة استثماراتنا الاستراتيجية في تطوير الشبكات، وتعزيز قدراتنا في مجالات الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات».