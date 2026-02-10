نخلة «جبل علي» تتصدر عقارات دبي فائقة الفخامة 

واصلت سوق العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي تحقيق أداء استثنائي، خلال العام الماضي، مسجلة 2489 صفقة بيع لوحدات سكنية جاوزت قيمة الواحدة منها 20 مليون درهم، في مؤشر واضح إلى استمرار جاذبية الإمارة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً من مختلف أنحاء العالم.

وأفادت شركة «Penthouse.ae» بأن المبيعات على المخطط استحوذت على الحصة الكبرى من تلك الصفقات بنسبة بلغت 64% وبإجمالي 1604 صفقات، مقابل 36% للعقارات الجاهزة مع 885 صفقة.

وبرزت منطقة نخلة «جبل علي» كأكثر المناطق أداءً في قطاع العقارات فائقة الفخامة خلال عام 2025، مستحوذة على 21% من إجمالي الصفقات التي تجاوزت قيمتها 20 مليون درهم، حيث تم بيع 517 وحدة سكنية في المنطقة بقيمة إجمالية بلغت 12.4 مليار درهم، وهو أعلى حجم مبيعات يتم تسجيله في موقع واحد على مستوى الإمارة، بعد إتمام خمس صفقات لبيع فلل فاخرة بقيمة تجاوزت 143 مليون درهم.

وحلّ مشروع «ذا أواسيس» في المرتبة الثانية مستحوذاً على 12% من سوق العقارات فائقة الفخامة، مع تسجيل 307 صفقات، فيما جاءت «نخلة جميرا» في المرتبة الثالثة بإجمالي 273 صفقة.

ورغم أن كلاً من نخلة «جبل علي» و«ذا أواسيس» يعتمدان حالياً بشكل كامل على المبيعات على المخطط، إلا أن «نخلة جميرا» تواصل ترسيخ مكانتها كأبرز وجهة للعقارات الجاهزة فائقة الفخامة، مستقطبة المشترين الباحثين عن سكن فوري في مواقع عالية الجودة.

وقال رئيس مبيعات العقارات الفاخرة في «Penthouse.ae» رئيس قسم المشروعات على المخطط في «متروبوليتان بريميوم بروبرتيز»، ماركوس أندرسون: «تشهد سوق العقارات فائقة الفخامة في دبي مرحلة متقدمة من النضج، حيث لم يعد النمو محصوراً في حجم الصفقات فحسب، بل بات يعكس تحوّلاً واضحاً في تفضيلات المشترين، حيث نلاحظ إقبالاً متزايداً من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية جداً على المشروعات الرئيسة الكبرى المطلة على الواجهات البحرية مثل (نخلة جبل علي)، و(ذا أواسيس)، مقابل استمرار الطلب القوي على العقارات الجاهزة في الوجهات العريقة تقليدياً مثل (نخلة جميرا)»، مشيراً إلى أن هذا التنوّع يعكس قوة السوق واستدامتها على المدى الطويل.

وشملت المناطق الأخرى التي سجلت أداءً قوياً في قطاع العقارات فائقة الفخامة خلال عام 2025 كلاً من: «دبي هيلز إستيت»، ومدينة محمد بن راشد، وجميرا، ووسط مدينة دبي.

ورغم عدم تصدرها من حيث عدد الصفقات، شهدت منطقة الخليج التجاري تسجيل أكبر صفقة عقارية فردية خلال العام، تمثلت في بيع قصر فائق الفخامة ضمن مشروع «بوغاتي ريزيدنسز باي بن غاطي» بقيمة 550 مليون درهم، ما يبرز الطلب القوي على الأصول النادرة والاستثنائية في دبي.

وبالنظر إلى عام 2026، تتوقع Penthouse.ae أن يواصل قطاع العقارات السكنية فائقة الفخامة في دبي مساره التصاعدي، مع نمو متوقع في مبيعات وإيجارات هذه الفئة بنسبة تراوح بين 10 و20% على أساس سنوي.