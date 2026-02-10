19.1 مليار درهم صافي دخل «أدنوك للغاز» خلال 2025

أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي»، أمس، عن تحقيق صافي دخل بلغ 19.10 مليار درهم «5.2 مليارات دولار»، خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3% مقارنة بعام 2024.

وتعكس هذه النتائج مرونة الهيكل الربحي للشركة، وقدرتها على الحفاظ على مستويات ربحية مستقرة عبر دورات السلع المختلفة.

وتؤكد «أدنوك للغاز» توزيعات أرباح بقيمة 13.16 مليار درهم، وذلك للسنة المالية 2025. وشملت هذه التوزيعات دفعة نقدية مرحلية بقيمة 6.58 مليارات درهم، تم صرفها في سبتمبر 2025، تلتها توزيعات ربع سنوية بقيمة 3.29 مليارات درهم في ديسمبر 2025.

ومن المقرر توزيع الدفعة النهائية، البالغة 3.29 مليارات درهم، في أبريل 2026، بعد موافقة المساهمين خلال الاجتماع العام السنوي، وتتوافق توزيعات الأرباح لعام 2025 مع سياسة الشركة الرامية لرفع نسبة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% للسهم، كما تعكس قوة التدفقات النقدية الحرة التي تجاوزت التزام الشركة بتوزيعات الأرباح بأكثر من 1.84 مليار درهم.

وجاء صافي الدخل الذي حققته الشركة خلال عام 2025 مدفوعاً بصورة رئيسة بقوة أداء أعمال الغاز في السوق المحلية، حيث ارتفعت أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 10% نتيجة لنمو حجم مبيعاتها بنسبة 4% على أساس سنوي، إضافة إلى ارتفاع الهوامش الربحية نتيجة لتحسين الشروط التجارية للعقود.

وسجّلت الشركة صافي دخل بلغ 4.41 مليارات درهم خلال الربع الأخير من عام 2025، رغم تراجع أسعار التصدير العالمية.

ونجحت «أدنوك للغاز» في رفع أحجام المبيعات بنسبة 5% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024، مدفوعة بشكل أساسي بالأداء القوي لأعمال الغاز في السوق المحلية، حيث بقي الطلب مستقراً على الرغم من اعتدال الأحوال الجوية في دولة الإمارات خلال الربع الأخير من عام 2025.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»، فاطمة النعيمي، إن «عام 2025 شكّل مرحلة مفصلية في مسيرة (أدنوك للغاز)، إذ حققت خلاله أرباحاً قياسية بالتوازي مع مواصلة الاستثمار في خطط النمو»، لافتة إلى أن هذا الأداء القوي يؤكد مرونة أعمال الشركة وقابليتها للتوسّع، فضلاً عن استمرار دورها المهم على الساحة العالمية.