الدرجة السياحية تستحوذ على 84% من حجوزات «طيران الإمارات»

سجلت «طيران الإمارات» نمواً ملحوظاً في حجوزات السفر العائلي على مدى الـ12 شهراً الماضية، ما جسّد مكانتها ضمن صدارة الناقلات الجوية الدولية المفضلة لسفر العائلات، وتظهر أرقام الحجوزات أن الدرجة السياحية استأثرت بنسبة 84% من إجمالي حجوزات السفر على متن رحلات الناقلة، وأن حجوزات المجموعات والعائلات شكّلت 64% من إجمالي المسافرين في هذه الدرجة، وأن شهر يناير هو ذروة موسم السفر للعائلات.

وكشفت الإحصائيات أيضاً عن أن مسافري الدرجة السياحية يميلون في الغالب إلى حجز رحلاتهم مبكراً، حيث تم حجز أكثر من 65% من رحلات المجموعات قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السفر، بينما تم حجز أكثر من 65% من رحلات العائلات قبل شهرين على الأقل من موعد السفر، وكانت الوجهات الأكثر تفضيلاً لسفر المجموعات هي: دبي، وجدة، والمدينة المنورة، وإسطنبول، وروما، بينما كانت الوجهات الأكثر تفضيلاً لسفر العائلات هي: دبي، وبانكوك، وجدة، ومالي، وموريشيوس.