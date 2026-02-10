الأعلى تاريخياً.. 460 مليار درهم ودائع جذبتها البنوك خلال 2025

استقطبت البنوك المحلية ودائع قياسية، خلال العام الماضي، بقيمة تبلغ نحو 460 مليار درهم، هي الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي على الإطلاق، حيث بلغ الرصيد التراكمي لها، بنهاية ديسمبر الماضي، نحو 3.307 تريليونات، درهم مقارنة مع نحو 2.847 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2024، بنمو سنوي نسبته 16%، كما واصل القطاع المصرفي تصدره عربياً وخليجياً من حيث قيمة الأصول التي بلغت، بنهاية العام الماضي، نحو 5.34 تريليونات درهم، مسجلة أعلى قيمة لها على الإطلاق، وذلك بحسب بيانات صدرت، أمس، عن مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في مؤشرات القطاع المصرفي على مدار العام الماضي، إذ سجلت الأصول المصرفية زيادة سنوية قيمتها 780 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 17% مقارنة مع نحو 4.56 تريليونات بنهاية عام 2024.

وتعكس الزيادة المطردة للودائع المصرفية في البنوك المحلية الثقة العالية بالاستقرار الاقتصادي والمصرفي، فضلاً عن العائدات، ومعدلات الفائدة الجذابة نسبياً، بجانب زيادة التدفقات النقدية الأجنبية وارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المختلفة وعلى رأسها القطاع العقاري.

ووفقاً للبيانات، فقد ارتفع أيضاً إجمالي الائتمان المصرفي ليصل بنهاية فترة الرصد إلى 2.570 تريليون درهم مقارنة مع 2.181 تريليون درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 389 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 17.8%.

وبنهاية العام الماضي 2025، بلغت الأصول الأجنبية التي يمتلكها المصرف المركزي 1.058 تريليون درهم مقارنة مع 860 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 198 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 23%.

كما ارتفعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول، بنهاية ديسمبر 2025 إلى 1.093 تريليون درهم مقارنة مع 895.8 مليار درهم بنهاية عام 2024، بزيادة سنوية قيمتها 197.4 مليار درهم، تعادل نمواً سنوياً نسبته 22.9%.

وأظهر تقرير التطورات المصرفية عن شهر ديسمبر منفرداً، أن عرض النقد «ن 1» ارتفع خلال شهر ديسمبر 2025، إلى نحو 1.071 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 1.048 تريليون درهم في نهاية نوفمبر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 2.2%، مدعوماً بزيادة النقد المتداول خارج البنوك والودائع النقدية، كما ارتفع عرض النقد «ن 2» إلى نحو 2.75 تريليون درهم، مقارنة مع نحو 2.67 تريليون درهم، بنمو نسبته 3.2%، نتيجة زيادة الودائع شبه النقدية بنحو 62 مليار درهم، فيما ارتفع عرض النقد «ن 3» إلى نحو 3.255 تريليونات درهم، مقارنة مع نحو 3.216 تريليونات درهم محققاً نمواً بنسبة 1.2%، رغم تراجع ودائع القطاع الحكومي، كما ارتفعت القاعدة النقدية، خلال شهر ديسمبر 2025، بنسبة 5.4% مقارنة بنهاية نوفمبر السابق، لتصل إلى نحو 895.7 مليار درهم، مدفوعة بنمو النقد المصدر بنسبة 1.9%، وارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 63.4%، وذلك على الرغم من تراجع حسابات الاحتياطي بنسبة 9.1%.

