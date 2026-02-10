بنك المارية يطلق منصة رقمية لدفع رواتب العمال

أطلق بنك المارية المحلي منصة رقمية لدفع رواتب العمال وفق نظام حماية الأجور الرقمي المطوّر، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتحاد للمدفوعات، ومصرف الإمارات المركزي.

وأفاد البنك، في بيان، أمس، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار جهوده الرامية إلى دعم التحوّل الرقمي في إدارة كشوفات الرواتب على مستوى الدولة، من خلال حلول آمنة وسلسة وشاملة تعزز الكفاءة والشفافية.

ويقدّم بنك المارية المحلي للمتعاملين معه من الشركات، التي يعمل لديها 50 عاملاً حداً أعلى، حلاً رقمياً، بما يعزّز رؤية الإمارات في حماية حقوق العمال، وتمكين أصحاب الأعمال من الاستفادة من أدوات رقمية فعّالة تعزّز الشفافية والمساءلة المالية.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي، محمد وسيم خياطة: «فخورون بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتحاد للمدفوعات، ومصرف الإمارات المركزي في إطلاق منصتنا الرقمية».

وأضاف: «يجسد ذلك التزامنا المستمر بتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتبسيط عمليات دفع الرواتب من قبل أصحاب الأعمال، ومن خلال منصتنا نتيح للشركات إدارة كشوفات الرواتب بأمان وكفاءة، ما يعزّز الامتثال لتشريعات العمل في الدولة، دعماً لمسيرة الإمارات نحو اقتصاد غير نقدي».