دانوب بروبرتيز تطلق مشروع «سيرينز من دانوب» في قرية جميرا الدائرية مع سهولة وصول فريدة خلال دقيقتين دخولاً وخروجاً

أعلنت دانوب بروبرتيز عن إطلاق مشروعها السكني الجديد «سيرينز من دانوب»، وهو مشروع سكني فاخر صُمم للارتقاء بمفهوم الحياة الحضرية العصرية في دبي. وقد تمّ الكشف رسمياً عن المشروع من قِبل كلّ من ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، وعادل ساجان، المدير الإداري للمجموعة، وسناء ساجان، مديرة علاقات الوكالات، إلى جانب نجم الكريكيت الأسترالي العالمي والسفير العالمي الرسمي لعلامة دانوب التجارية.

يقع المشروع في قلب قرية جميرا الدائرية (JVC)، ليجسّد رؤية «عالم من المرافق»، حيث يلتقي أسلوب الحياة الفاخر مع مفاهيم العافية والحياة المجتمعية المتكاملة. ويبرز «سيرينز من دانوب» كتحفة معمارية مميزة مكوّنة من برجين توأمين بارتفاع 50 و25 طابقاً، يتمتعان بموقع استراتيجي في قرية جميرا الدائرية بين شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الخيل. ويوفر المشروع سهولة تنقّل استثنائية بميزة الدخول والخروج خلال دقيقتين فقط، ما يضمن حركة تنقل سلسة من وإلى المبنى.

ويضع «سيرينز من دانوب» معياراً جديداً للحياة العصرية، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 120 ألف قدم مربعة من المساحات الترفيهية المصممة بعناية – ولأول مرة في دبي – إلى جانب أكثر من 40 مرفقاً وخدمة راقية تلبي احتياجات جميع أفراد العائلة.

وتشمل المرافق الرئيسية مسبحاً هادئاً بطابع المنتجعات، حديقة ألعاب مائية مخصصة للأطفال، مساحات خضراء مناظر طبيعية، مرافق سبا، مناطق لياقة بدنية داخلية وخارجية، ملاعب رياضية، حضانة أطفال، مناطق للتأمل، إضافة إلى مساحات اجتماعية نابضة بالحياة تعزز أسلوب الحياة المتوازن والمجتمعي.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال ريزوان ساجان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب:

"يجسّد سيرينز من دانوب رؤيتنا في تقديم ما هو أكثر من مجرد منازل. لقد صُممت شققنا الفاخرة المفروشة بالكامل لتعزيز جودة الحياة اليومية من خلال الراحة والعافية والفخامة. ومع خطة السداد المميزة بنسبة 1% شهرياً، يوفر المشروع قيمة حقيقية لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين".

ويقدم «سيرينز من دانوب» وحدات سكنية فاخرة مفروشة بالكامل، بتشطيبات راقية وتصاميم عصرية أنيقة، بأسعار تبدأ من 850,000 درهم إماراتي. ويقع المشروع في واحدة من أكثر المناطق السكنية طلباً في دبي، حيث تتميز قرية جميرا الدائرية ببيئة عائلية مثالية، وطلب قوي على الإيجارات، وفرص استثمارية واعدة على المدى الطويل.

ومن خلال خطة الدفع المبتكرة بنسبة 1% شهرياً، تواصل دانوب بروبرتيز جعل أسلوب الحياة الفاخر في متناول شريحة أوسع، مع الحفاظ على سمعتها المرموقة في الجودة والتصميم والالتزام بمواعيد التسليم.

نبذة عن دانوب بروبرتيز:

تُعد دانوب بروبرتيز، إحدى شركات مجموعة دانوب التي أسسها ريزوان ساجان عام 1993، من أبرز شركات التطوير العقاري الخاصة في دولة الإمارات. وتشتهر الشركة بريادتها في تقديم خطة السداد بنسبة 1%، إلى جانب تطوير شقق مفروشة بالكامل مدعومة بأكثر من 40 مرفقاً وخدمة، مع سجل حافل بالجودة العالية والالتزام بالتسليم في الوقت المحدد.

