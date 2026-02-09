الشارقة تتعاون مع لاوس لبناء شراكات مستدامة بين مجتمعَي الأعمال

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة تعزيز العلاقات الاقتصادية وبناء شراكات مستدامة بين مجتمعَي الأعمال في الشارقة وجمهورية لاوس الديمقراطية، بهدف نمو حجم التجارة البينية والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد في المقر الرئيس لغرفة الشارقة، وجمع رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، ونائب رئيس الوزراء في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، ساليومساي كومّاسيت، والوفد المرافق له، بحضور رئيس الغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، أوديت سوفانافونغ، ومساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، عبدالعزيز الشامسي، وعدد من رجال الأعمال وممثلي الشركات والقطاع الخاص بإمارة الشارقة وجمهورية لاوس.

وخلال اللقاء، تطرق الجانبان إلى أهمية استكشاف الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال، بما يسهم في زيادة التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث تزخر الشارقة بفرص نوعية في قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد الجديد، فيما تتمتع لاوس بإمكانات اقتصادية كبرى وفرص واعدة في مجالات الزراعة والطاقة والتعدين والسياحة والصناعات التحويلية، وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة الشارقة والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة في لاوس، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في البلدين، ونصت المذكرة على تبادل المعلومات، بما يسهم في النمو الاستثماري والاقتصادي، وتبادل الوفود التجارية وتنظيم بعثات مشتركة، فضلاً عن تبادل المطبوعات التجارية عبر المنصات الإلكترونية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من الخبرات والمعارف وجوانب التدريب، وأكّد عبدالله سلطان العويس أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة تحرص على دعم توجهات الإمارة في تنويع شراكاتها الاقتصادية، وتعزيز حضورها التجاري والاستثماري على الساحة الدولية، لاسيما مع الدول الصديقة التي تمتلك مقومات اقتصادية واعدة، مشيراً إلى أن الإمارة توفر بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وتمتلك بنية تحتية متطورة وتشريعات مرنة ومناطق حرة متخصصة.