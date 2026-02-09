«سياحة عجمان» تنظم جولة ترويجية في المملكة المتحدة

تنظم دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان جولة ترويجية في المملكة المتحدة، خلال الفترة من الثامن إلى 13 فبراير الجاري، تشمل مدن لييدز ليفربول ولندن، وذلك ضمن توجه استراتيجي يهدف إلى توسيع نطاق الحضور الدولي للإمارة، وتعزيز موقعها على خريطة السياحة العالمية، وترسيخ شراكات نوعية مع أبرز الأسواق الأوروبية المؤثرة في قطاع السياحة والسفر. وتأتي هذه الجولة في إطار الجهود المؤسسية المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً سياحيةً وثقافيةً متكاملةً، تمتلك مقومات تنافسية متقدمة تجمع بين العمق الثقافي، والتنوع السياحي، وجودة البنية التحتية، وتكامل الخدمات، بما يسهم في تلبية تطلعات الأسواق العالمية.

وتركز الجولة على إبراز الهوية السياحية والثقافية للإمارة، والتعريف بما توفره من تجارب سياحية متنوعة تلبي اهتمامات مختلف فئات الزوّار، إلى جانب تسليط الضوء على التطور النوعي الذي تشهده المنشآت السياحية، ومستوى الخدمات، والمنتج السياحي المتكامل الذي يعكس رؤية الإمارة المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وتشمل الجولة عقد سلسلة من اللقاءات المهنية رفيعة المستوى مع كبار منظمي الرحلات السياحية، وشركات السياحة والسفر، وممثلي الجهات الإعلامية المتخصصة في السوق البريطانية.