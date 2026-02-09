«الأجانب» و«المؤسسات» يضخان 19.18 مليار درهم في أسهم دبي منذ بداية العام الجاري

شهدت أسهم سوق دبي المالي، منذ بداية العام الجاري، إقبالاً متزايداً من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الاستثمارية، في انعكاس مباشر للزخم المتراكم من الأداء القوي خلال عام 2025.

كما جاء هذا الإقبال مدفوعاً بجاذبية الأسهم الإماراتية، وصلابة اقتصاد الإمارة، إلى جانب توالي الإفصاح عن نتائج قوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي، وذلك عن العام الماضي 2025.

وبحسب رصد لـ«الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات رسمية من سوق دبي، شهدت أسهم دبي نشاطاً في مشتريات الأجانب (غير العرب)، والمؤسسات، منذ بداية العام وحتى جلسة يوم الجمعة الماضي، بإجمالي مشتريات 19.18 مليار درهم.

وأظهرت البيانات أن صافي استثمارات الأجانب والمؤسسات في الأسهم سجل نحو 3.95 مليارات درهم، وذلك خلال الفترة المُشار إليها.

وسجّل المستثمرون الأجانب (غير العرب) صافي شراء بقيمة 2.42 مليار درهم في سوق دبي، منذ بداية العام الجاري، وذلك نتيجة لمشتريات بلغت 8.46 مليارات درهم، مقابل مبيعات وصلت إلى نحو 6.04 مليارات درهم.

وسجّل إجمالي التداولات الأجنبية في سوق دبي صافي شراء بقيمة ناهزت 1.88 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 10.35 مليارات درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 8.47 مليارات درهم.

ومن المتوقع أن يشهد سوق دبي المالي خلال العام الجاري تدفقاً أكبر في الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من قوة اقتصاد الإمارة، والأداء المالي المتميز للشركات المدرجة، إلى جانب اهتمام المستثمرين الأجانب باغتنام الفرص المتاحة في سوق الأسهم.

وحقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي صافي شراء بقيمة ناهزت 1.53 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 10.72 مليارات درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 9.19 مليارات درهم.

وقفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10.65% إلى 6691 نقطة، منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة يوم الجمعة الماضي، بدعم نمو جماعي للقطاعات وعلى رأسها القطاعات القيادية وأبرزها العقارات، والذي نما بنسبة 15.66%، والبنوك بنسبة 10.33%، والمرافق العامة بنحو 11.32%، والصناعة بنسبة 9.03%، والاتصالات 7.14%.

وارتفع رأس المال السوقي لـ«دبي المالي» من 992.1 مليار درهم في آخر جلسات عام 2025، إلى 1.107 تريليون درهم بنهاية جلسة يوم الجمعة الماضي، ليربح رأس المال السوقي ما يناهز 115.12 مليار درهم منذ بداية العام.

واستقطبت الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي، منذ بداية العام الجاري وحتى جلسة يوم الجمعة الماضي، سيولة جاوزت 20.28 مليار درهم، بعد التداول على نحو 6.63 مليارات سهم، وتنفيذ 371.19 ألف صفقة.

يشار إلى أن شركات الوساطة في سوق دبي المالي أضافت نحو 6339 حساباً جديداً للمستثمرين، خلال شهر يناير الماضي، ونفّذت تلك الشركات أكثر من 586.1 ألف صفقة، على نحو 10.25 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار درهم.

يأتي ذلك في ظل تنوع الخيارات الاستثمارية في سوق دبي المالي، ومكاسب الشركات المدرجة والمؤسسات القيادية، ما أسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين إلى السوق.

ويعد أداء سوق دبي، منذ مطلع العام الجاري، بين الأفضل خليجياً، ليس فقط بسبب نسبة الارتفاع، بل لأن طبيعة الصعود كانت أكثر «تماسكاً»، في الوقت الذي حققت فيه بعض الأسواق الخليجية مكاسب متفاوتة أو محدودة، حافظ دبي على اتجاه واضح نحو القمم مدعوماً بالسيولة وبنتائج أعمال قوية للشركات المدرجة.

