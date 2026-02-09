«كهرباء دبي» تتيح خدماتها عبر منصة «شات جي بي تي»

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي خدماتها وتجربتها الرسمية عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ«شات جي بي تي»، لتكون بذلك أول جهة حكومية ومؤسسة خدماتية على مستوى العالم، تتيح خدماتها عبر منصات الذكاء الاصطناعي، متجاوزة النماذج التقليدية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية، في خطوة نوعية تُعيد تعريف آليات تقديم الخدمات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي، وتُرسّخ ريادة دبي في تبنّي التقنيات المستقبلية.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز ريادة دبي في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والتقنيات المستقبلية، نمضي بخطى حثيثة لترسيخ مكانة هيئة كهرباء ومياه دبي كأول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم قائمة على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، ويمثل إطلاق خدمات الهيئة عبر منصات الذكاء الاصطناعي خطوة محورية في مسيرتنا نحو إعادة ابتكار الخدمات الحكومية، والانتقال من نماذج التفاعل الرقمية التقليدية إلى منظومة خدمات متكاملة مع منصات الذكاء الاصطناعي العالمية، بما يتيح الوصول إلى خدمات الهيئة مباشرة عبر واجهات ذكية تفاعلية، منها واجهات المحادثة الطبيعية مثل (شات جي بي تي) ومنظومات الذكاء الاصطناعي متعددة المهام».

وأضاف الطاير: «يشهد العالم اليوم تحولات جوهرية في سلوكيات المتعاملين، حيث تتجه منصات الذكاء الاصطناعي لأن تصبح قناة رئيسية للتفاعل مع الجهات الحكومية والخدمية. ويعكس إطلاق خدمات الهيئة عبر منصة التطبيقات الخاصة بـ(شات جي بي تي) دورنا الريادي في تبنّي الحلول الذكية المتقدمة، وتقديم خدمات مرنة واستباقية وآمنة تسهم في تحسين جودة الحياة، وتوفير تجربة سلسة للمتعاملين، إلى جانب دعم مكانة دبي كونها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والابتكار المستدام».

ومن خلال منصة «شات جي بي تي» يمكن لمتعاملي الهيئة إنجاز عدد من الخدمات الأساسية بسرعة وسلاسة، ومنها الاستعلام عن الفاتورة والاطلاع على تفاصيل الحساب، وعرض مواقع محطات «الشاحن الأخضر» للمركبات الكهربائية التابعة للهيئة، وإرشاد المتعامل إلى أقرب محطة، إضافة إلى الاستعلام عن مواقع مراكز إسعاد المتعاملين ومواعيد العمل وطرق الوصول إليها، على أن يتم توسيع نطاق الخدمات تدريجياً ضمن إطار الحوكمة والأمن والخصوصية المعتمد لدى الهيئة.

وتُرسّخ هذه المبادرة إطاراً موحداً وآمناً لتقديم خدمات هيئة كهرباء ومياه دبي عبر منصات الذكاء الاصطناعي العالمية، ومنها المنصات المعتمدة على النماذج اللغوية المتقدمة مثل «شات جي بي تي».