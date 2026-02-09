«سيدات أعمال عجمان» ينظم ملتقى «صُنّاع الغد»

نظم مجلس سيدات أعمال عجمان ملتقى «صُنّاع الغد» لدعم ريادة الأعمال النسائية الصناعية، وتعزيز دور المجلس في تهيئة منظومة صناعية مستدامة لروّاد ورائدات الأعمال.

وأطلق المجلس، خلال الملتقى، مبادرة «تكامل» لريادة الأعمال الصناعية النسائية، لتوفير منصة صناعية متكاملة، تسهم في تحويل الأفكار إلى مشروعات صناعية مبتكرة ومستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المبادرة في تعزيز التعاون والشراكات بين المجلس والجهات الحكومية والخاصة المعنية بتطوير القطاع الصناعي.

حضر الملتقى، الذي عقد في فندق «فيرمونت عجمان»، نائب رئيس مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال عجمان، المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي، وعضوات مجلس الإدارة، إلى جانب مسؤولي مصرف الإمارات للتنمية، وممثلي الجهات الحكومية، وعدد من أصحاب ومديري المصانع من أعضاء غرفة عجمان، وصاحبات الأعمال من عضوات مجلس سيدات أعمال عجمان.

وقالت رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، الدكتورة آمنة خليفة آل علي، إن «المجلس يولي ريادة الأعمال الصناعية النسائية أهمية خاصة، بهدف دعم وتمكين صاحبات المشاريع، وتعزيز إسهاماتهن في تنمية القطاع الصناعي، عبر تسهيل الوصول إلى التمويل والدعم الفني واكتساب المهارات والخبرات الإدارية والمالية، وتوسيع أسواق المنتجات من خلال المعارض المتخصصة والمنصات التسويقية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عجمان 2030».

من جانبها، قالت المهندسة عائشة خلفان بن بدر النعيمي إن «إطلاق مبادرة (تكامل) لريادة الأعمال الصناعية النسائية جاء متماشياً مع جهود المجلس، بالتزامن مع (عام الأسرة 2026)، للإسهام في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمرأة والأسرة بشكل عام»، لافتة إلى أن المبادرة توفر منصة مستدامة للتدريب وبناء القدرات.