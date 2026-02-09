جمارك دبي تبحث التعاون مع وفد نيوزيلندي

بحثت جمارك دبي مع وفد من نيوزيلندا سُبل تعزيز التعاون في مجالات العمل الجمركي، وتطوير الشراكات الثنائية الداعمة لحركة التجارة والخدمات اللوجستية، وتطوير المنظومات المؤسسية، ورفع كفاءة الإجراءات الجمركية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في إدارة العمليات، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وأكّد مدير عام جمارك دبي، الدكتور عبدالله بوسناد، خلال لقائه الوفد النيوزيلندي، برئاسة المديرة التنفيذية للمراقبة المالية رئيسة مجلس إدارة الحدود، كريستين ستيفنسون، حرص الدائرة على توسيع شبكة شراكاتها الدولية، والتنسيق مع الجهات النظيرة، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة، وضمان أمن وسلامة الحدود.