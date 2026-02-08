مذكرة تفاهم بين 3 شركات للتعاون في قطاع الأمونيا

وقعَّت شركة «فيرتيغلوب»، وشركة «كوفيسترو»، الشركة العالمية في تصنيع مواد البوليمرات عالية الجودة وشركة «تعزيز»، منظومة عالمية المستوى للكيماويات يجري تطويرها في أبوظبي، مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص التعاون عبر سلاسل قيمة «الأمونيا» وحمض النيتريك.

وتعكس مذكرة التفاهم الاهتمام المشترك بين الأطراف في تقييم حلول الإمداد على المدى القريب والفرص المتاحة على المدى البعيد، ما يعزز التحول إلى مسارات الإنتاج منخفضة الكربون. ويأتي هذا التعاون في أعقاب إتمام صفقة استحواذ شركة «XRG» على «كوفيسترو» في ديسمبر 2025. وتُبرز المذكرة مجالات التعاون الأخرى التي يتيحها عمل شركتي «كوفيسترو» و«فيرتيغلوب» ضمن منصة «XRG» العالمية للمواد الكيماوية.