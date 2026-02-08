الإمارات ترسخ مكانتها محوراً عالمياً لسلاسل إمداد الغذاء

رسخت دولة الإمارات مكانتها محوراً عالمياً لسلاسل إمداد الغذاء، في وقت يشهد فيه النظام الغذائي العالمي تحديات متزايدة، مستندة في ذلك إلى موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، وبنية تحتية متقدمة تضم موانئ ومطارات وشبكات نقل بري حديثة ومصنفة من بين الأفضل في العالم، إلى جانب اعتمادها حلولاً ذكية تعزز كفاءة العمليات اللوجستية، وتسهم في دعم الأمن الغذائي على المستويين الإقليمي والدولي.

وتحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والثالثة عالمياً في «مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة» بعد الصين والهند.

وتشكل مبادرة «تجمع الإمارات للغذاء - Food Cluster Economy» التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والسياحة، نقلة نوعية في تمكين القطاع الخاص من قيادة التطوير في مجالات التشريع والمبادرات والمشاريع.

وتعمل هذه المبادرة على دمج جميع أصحاب المصلحة ضمن منظومة تكاملية تشمل المزارع، والمصانع، وسلاسل الإمداد، وتجارة التجزئة، بحيث يتم التعامل مع التحديات بعقلية «المكسب للجميع» لضمان استفادة جميع الأطراف ودعم تنافسية الدولة.

وتلعب موانئ الدولة دوراً كبيراً في ترسيخ ريادة الإمارات وتعزيز مكانتها اللوجستية في قطاع الغذاء الإقليمي والعالمي، فعلى سبيل المثال يتولى ميناء جبل علي نحو 73% من تجارة دولة الإمارات من الأغذية والمشروبات من حيث القيمة، ويربط الشركات بأكثر من 150 ميناء حول العالم بما يضمن تجارة أغذية سلسة وآمنة على المستوى الدولي.

وتعزز «منطقة دبي للأغذية»، التي كشفت مجموعة دبي العالمية أخيراً عن تفاصيلها الفنية والتصميمية، مكانة دبي والإمارات في عالم سلاسل الغذاء، إذ سيتم تطويرها على مراحل عدة، على أن تنطلق المرحلة الأولى في عام 2027.

وستوفر المنطقة منظومة متكاملة لقطاع الأغذية تشمل مرافق متطورة للتخزين المبرّد والمخازن ذات التحكم بدرجة الحرارة، ومراكز للمعالجة الأولية والثانوية، وحلولاً رقمية لإدارة العمليات، إضافة إلى مرافق للبيع بالجملة والتجزئة، وقاعة مخصصة للأغذية الفاخرة لخدمة قطاعي الأعمال والمستهلكين على حد سواء.

وقال خبير في شركة «حلال أبروفل غلوبال»، محمد ناصر، إن «الموقع الجغرافي لدولة الإمارات يُعد من المواقع الاستراتيجية عالمياً، إذ يربط بين الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، ويجعل الدولة نقطة التقاء». وأوضح أن الإمارات باتت بمنزلة «عالم صغير» تلتقي فيه الجنسيات والتشريعات والتوجهات، لاسيما تلك المرتبطة بمنظومة الأغذية العالمية ومنظومة الأغذية الحلال.

من جانبه، قال مدير المستودعات في شركة «الشرقي للخدمات اللوجستية»، محمد بدرالدين، إن «الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، إلى جانب نهضتها وتقدمها في المجال اللوجستي، جعلاها من أهم الدول والمواقع لإدارة الكميات الهائلة من البضائع المتدفقة بين دول العالم».