14.94 مليار درهم مبيعات أسبوعية لعقارات دبي

سجّلت التصرفات العقارية في دبي، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، نحو 18.77 مليار درهم، بعد تنفيذ 5266 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 14.94 مليار درهم.

وتوزعت مبيعات العقارات الأسبوعية بواقع 3450 مبايعة لوحدات سكنية، و449 مبايعة لمبانٍ، و329 مبايعة لأراضٍ، وبإجمالي 4278 مبايعة، بحسب بيانات تطبيق «دبي ريست»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة نحو 7.58 مليارات درهم، عبر تنفيذ 1507 معاملات، في حين بلغت مبيعات العقارات على الخريطة نحو 7.35 مليارات درهم، عبر تنفيذ 2771 معاملة.

وسجلت الرهون العقارية 822 معاملة، بقيمة 2.89 مليار درهم، موزعة بواقع 491 لوحدات سكنية، و118 لمبانٍ، و213 لأراضٍ، في حين بلغت قيمة الهبات نحو 943.8 مليون درهم، بواقع 166 معاملة، موزعة على 132 معاملة لوحدات سكنية، وتسع معاملات لمبانٍ، و25 معاملة لأراضٍ.

وجاءت منطقة «اليلايس 1» في الصدارة، من حيث قيمة مبيعات العقارات بـ984.03 مليون درهم، تلتها «معيصم الثانية» بنحو 775.23 مليون درهم، و«نخلة جبل علي» مسجلة 755.24 مليون درهم، و«الخليج التجاري» مسجلة 668.34 مليون درهم، ثم منطقة «مدينة المطار» مسجلة 501.32 مليون درهم.

وحلّت منطقة «ند الشبا الأولى» سادساً، مسجلة نحو 500.06 مليون درهم، تلتها «نخلة جميرا» مسجلة 387.41 مليون درهم، و«نخلة ديرة» مسجلة 387.41 مليون درهم، و«قرية جميرا الدائرية» مسجلة 376.77 مليون درهم.

وعلى مستوى الأداء اليومي، سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، نحو 2.84 مليار درهم، بعد تنفيذ 702 صفقة، تضمنت مبيعات بقيمة 1.83 مليار درهم.

وشهدت السوق العقارية في دبي خلال تعاملات الأسبوع الماضي تسجيل صفقات قياسية، تمثلت في بيع شقة سكنية فاخرة على الخريطة في منطقة جميرا الثانية، ورهن فندق في منطقة جزر العالم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، تبلغ مساحة الشقة السكنية نحو 21812 قدماً مربعة، وبسعر 9627 درهماً للقدم المربعة، وبقيمة إجمالية بلغت 210 ملايين درهم.

وسجلت السوق صفقة قياسية أخرى، تمثلت في رهن فندق في منطقة جزر العالم (جزيرة زايا زوها) على مساحة 392.161 ألف قدم، وبقيمة 1407 دراهم للقدم المربع بإجمالي 552 مليون درهم.