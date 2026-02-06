«دبي الدولي» أكبر محور طيران في العالم خلال فبراير 2026

سجل مطار دبي الدولي، خلال فبراير الجاري 2026 نحو 4.9 ملايين مقعد مجدول على الرحلات الدولية (9.8 ملايين مقعد في الاتجاهين)، ليتصدر بذلك مطارات العالم، مواصلاً تسجيل مستويات قياسية جديدة، وفقاً للتقرير الدوري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وقالت المؤسسة إن مطار دبي الدولي بقي أكثر مطارات العالم ازدحاماً في فبراير 2026، بزيادة قدرها 2% في السعة المقعدية، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2025، محافظاً على الصدارة دولياً.

وتشير بيانات المؤسسة أن «دبي الدولي» يواصل تحقيق مكاسب قوية، مقارنة بمستويات العام الماضي، حيث ارتفعت السعة المقعدية في المطار بمعدلات مستمرة، وسجل مستوى قياسياً في ذروة صيف العام الماضي، كما سجل مستوى قياسياً خلال ديسمبر 2025.

وجدولت شركات الطيران في مطار دبي الدولي خلال أول شهرين من العام الجاري (يناير وفبراير 2026) نحو 10.4 ملايين مقعد (نحو 20.8 مليوناً في الاتجاهين)، وتأتي هذه الزيادة في السعة المقعدية بمطار دبي الدولي، مع رفع شركات الطيران عملياتها التشغيلية بشكل مستمر، تزامناً مع ذروة الطلب في بداية العام الجديد، بعد أن سجل أداء قوياً في حركة المرور الدولية على مدار الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

وفي المؤشر الإجمالي (الرحلات الدولية والمحلية)، تصدر مطار دبي الدولي قائمة مطارات العالم، في حين جاء مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا» الأميركي في المركز الثاني، مسجلاً 4.6 ملايين مقعد، تلاه مطار «شنغهاي بودونغ» مسجلاً 4.2 ملايين مقعد، و«طوكيو هانيدا» الياباني في المركز الرابع مسجلاً 4.18 ملايين مقعد، ومطار «قوانغتشو باييون» في الصين خامساً بنحو 4.16 ملايين مقعد.

وفي مؤشر الرحلات الدولية فقط، جاء «دبي الدولي» أيضاً في المركز الأول، تلاه مطار «هيثرو لندن» بنحو 3.6 ملايين مقعد، ومطار سيؤول الكوري في المركز الثالث بنحو 3.5 ملايين مقعد، ومطار سنغافورة بنحو 3.4 ملايين مقعد، ومطار «هونغ كونغ» في المركز الخامس بنحو 3.2 ملايين مقعد.

وواصل مطار دبي الدولي تحطيم الأرقام القياسية لحركة المسافرين ربع السنوية في تاريخه الممتد على 65 عاماً، خلال الربع الثالث من عام 2025، حيث استقبل 24.2 مليون مسافر في الفترة بين يوليو وسبتمبر 2025، بنمو بلغ 1.9% مقارنة بعام 2024.

وأسهم هذا الأداء الاستثنائي خلال الربع الثالث في رفع إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 70.1 مليون مسافر، أي بزيادة قدرها 2.1% على الفترة نفسها من عام 2024.

وسجل مطار دبي الدولي خلال ديسمبر 2025 وحده أعلى حركة مسافرين شهرية في تاريخه، حيث بلغ عدد المسافرين الذين عبروا المطار نحو 8.8 ملايين مسافر، مقارنة بـ8.3 ملايين مسافر في ديسمبر 2024.

وأظهرت بيانات أولية أن مطار دبي الدولي يتجه للحفاظ على مركزه كونه أكبر مطار في العالم خلال عام 2025، من حيث أعداد المسافرين الدوليين، وذلك للعام الـ12 على التوالي، ومن المنتظر أن تكشف مؤسسة مطارات دبي، إجمالي حركة المسافرين للعام الماضي 2025 خلال الأسبوع المقبل.