«ديوا» والبرلمان الإيطالي يناقشان تبادل الخبرات

بحث العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، مع رئيس اللجنة البرلمانية الإيطالية للمناخ والبيئة، ياكوبو موروني، والوفد المرافق له، سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة المتجددة، والابتكار، والتقنيات الحديثة الداعمة لمكافحة التغير المناخي، بما يخدم المصالح المشتركة ويتماشى مع السياسات العالمية للتنمية المستدامة.

وأشاد الطاير في مستهل اللقاء بالعلاقات المتميزة والراسخة التي تجمع دولة الإمارات وإيطاليا، مؤكداً التزام الهيئة بالعمل الوثيق مع الشركاء الدوليين والشركات الإيطالية لتبني أفضل الممارسات في قطاعات الاستدامة والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري.